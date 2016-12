Hellblade - Senua’s Sacrifice: Ninja Theorys Actionspiel erst irgendwann 2017

PC PS4

Man konnte es bereits mehr als ahnen, dass Ninja Theorys Actionspiel Hellblade - Senua’s Sacrifice nicht mehr wie ursprünglich angekündigt noch dieses Jahr für PC und PS4 erscheinen wird. Nun haben die Macher, die zuvor unter anderem für Capcoms Serienreboot DmC - Devil May Cry (im Test: Note 8.5) oder Heavenly Sword verantwortlich zeichneten, die Verschiebung ins kommenden Jahr bestätigt und in einem YouTube-Video zudem die Gründe für diese Entscheidung näher beschrieben.

Geschuldet sei die Verzögerung nicht zuletzt einem anderem Projekt, das kürzlich eingestellt werden musste und zu gewissen Umstrukturierungen beim in Cambridge ansässigen Studio geführt habe. Die Entwicklung selbst verlaufe zwar gut, allerdings nicht ganz so schnell, wie Ninja Theory gehofft hatte. Da man einen hohen Anspruch an die finale Produktqualität habe, gäbe es keine Alternative dazu, Hellblade - Senua's Sacrifice ins nächste Jahr zu verschieben.

Ob nun eher in der ersten oder der zweiten Jahreshälfte 2017 mit der Veröffentlichung zu rechnen ist, lässt Ninja Theory offen. Die Rede ist lediglich von einem Termin irgendwann im nächsten Jahr. Fest vorgesehen ist für das Spiel, das das Studio ohne Publisher realisiert, der parallele Release für PC und PS4.