Daedalic allein 2017 mit "drei bis vier Titeln" für Nintendo Switch, Silence massiv raubkopiert

Daedalics Geschäftsführer Carsten Fichtelmann hat sich in einem Interview mit dem Branchenmagazin Gamesmarkt kürzlich ausführlich zur Bedeutung der digitalen Vertriebswege sowie des stark ausgeweiteten Konsolen-Supports für das Hamburger Unternehmen geäußert. Im Zusammenhang damit ging Fichtelmann auch auf Themen wie DRM-freie Versionen und Raubkopien, den Stellenwert von Adventures oder die Unterstützung von Nintendos für März angekündigter Spielekonsole Nintendo Switch ein.

Für die neue Nintendo-Plattform, die ein Hybrid aus Handheld und stationärer Konsole werden wird, stellt der Daedalic-Chef eine große Unterstützung seitens seiner Firma in Aussicht:

Für die Nintendo Switch sind, wenn alles glatt läuft allein für nächstes Jahr drei bis vier Titel geplant. Wir werden die Plattform voll unterstützen und glauben auch an einen Erfolg der neuen Konsole.

Welche Titel das konkret sein könnten, verrät Fichtelmann nicht. Nicht unwahrscheinlich ist, dass Daedalic plant, die bereits für Konsolen umgesetzten oder für die kommenden Wochen und Monate angekündigten Eigengewächse schlichtweg für Switch umzusetzen. Mögliche Kandidaten wäre also etwa das kürzlich für PS4 bereitgestellte Deponia (im Test) oder das für 2017 bislang nur für PS4 und Xbox One angekündigt Shadow Tactics, das bereits am 6. Dezember für PC erscheint. Infrage käme auch Martin Ganteföhrs für 2017 auf PC und Konsolen angekündigtes Adventure State of Mind (Preview).

Allgemein äußerte sich Fichtelmann auch zur Wichtigkeit für Daedalic, neben dem PC-Markt auch den der Konsolen stärker zu bedienen, als dies früher der Fall war. Fichtelmann verspricht sich davon, Daedalic unabhängiger vom PC-Geschäft zu machen. Einen dezenten Seitenhieb auf die PC-Klientel gibt es auch noch, denn Fichtelmann stellt heraus, dass der Kunde im Konsolensegment noch gewohnt sei, für Qualität einen angemessen Preis zu bezahlen – was im Umkehrschluss für die PC-Kundschaft folglich nicht im selben Maße gilt.

Auch Raubkopien spielen laut Fichtelmann bei der parallelen Ausrichtung auf die Konsolen eine Rolle, was er anhand des kürzlich veröffentlichten Adventures Silence (im Test: Note 6.5) als Beispiel skizziert:

Noch innerhalb der ersten 24 Stunden, nachdem wir die PC-Version von Silence in den Verkauf gegeben haben, war es über Hunderte von Links im Internet frei verfügbar. Wir haben im Spiel einen Autoupdater speziell für die DRM-freie Fassung. Da hatten wir in den ersten 24 Stunden ca. achtmal mehr Zugriffe als maximal verkaufte Einheiten unter Annahme, dass jeder Spieler, der es gekauft hat, auch gleich installiert und zu spielen begonnen hat.

Generell ist der digitale Vertrieb für Daedalic aber trotz des von Fichtelmann bemängelten schnellen Preisdrucks und -verfalls sowie dem regelrecht erzwungenen Notwendigkeit, mit Rabattangeboten auf die Konkurrenz zu reagieren, von größerer Bedeutung als der Retailmarkt. Digital, so Fichtelmann, verkaufe man "viel mehr Einheiten als jemals zuvor mit mehr prozentualer Marge für uns verglichen zum komplizierten Retail-Business".

Erst kürzlich hatte Fichtelmann Stellenstreichungen bei Daedalic bekanntgegeben und die aktulle Situation des Publishers und Entwicklers als bescheiden und düster beschrieben. Das vollständige Interview könnt ihr hier finden.