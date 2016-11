Game Awards 2016: Nintendo mit einer Weltpremiere dabei // Startzeit und Livestream

andere

In der Nacht von heute auf Morgen werden in Los Angeles die diesjährigen Game Awards beginnen und diese werden bekanntlich mit einigen großen Überraschungen aufwarten. Wie der Veranstalter und Moderator Geoff Keighley via Twitter bereits letzte Woche verriet, sind gleich mehrere Weltpremieren geplant. Mehrere Präsentationen von fünf Minuten Länge und mehr soll es geben und auch Spielszenen werden versprochen. Noch interessant ist aber der Tweet, in dem Keighley durchblicken lässt, dass auch Nintendo mit einer Weltpremiere dabei sein wird.

Nachdem Keighley anmerkte, dass einige Hersteller aktuell noch am letzten Schliff ihrer Präsentationen arbeiten, fragte einer der Follower, ob auch Nintendo zu diesen gehören wird, woraufhin Keighley entgegnete: „Ja, Nintendo ist heute schwer am Arbeiten“. Was genau der Hersteller zeigen wird, ist nicht bekannt. Bisher war nur von einem neuen Gameplay-Trailer zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Preview) die Rede. Man kann also gespannt sein.

Der Livestream zu den Game Awards 2016 wird ab 3:00 Uhr (deutscher Zeit) unter anderem auf YouTube, Twitch und Steam ausgestrahlt. Die komplette Livestream-Liste, sowie weitere Details, wie etwa die Liste der nominierten Spiele, könnt ihr auf der offiziellen Homepage einsehen.