Kite: Neues Update zu Beta 0.2.0

PC

Nachdem in den letzten Wochen immer wieder kleinere Updates für den Early-Access-Titel Kite veröffentlicht wurden, erfolgte kürzlich ein größerer Sprung in der Entwicklung.

Das neue Update 0.2.0 implementiert unter anderem eine Speicher-Funktion, drastische Balancing-Anpassungen in den Bereichen Schwierigkeitsgrad, Ausrüstung und Loot, sowie einen Level-Cap von Stufe 38. Vor allem die Speicher-Funktion war überfällig und dürfte nun so manchen Early-Access-Spieler dazu motivieren, sich ernsthafter mit dem Action-Spiel zu beschäftigen.

Bei Kite handelt es sich um einen Top-Down-Action-Shooter mit Bullethell/Danmaku und RPG-Elementen. Ihr übernehmt die Rolle von H.O.R.D. (Human Operated Remote Droid), einem weiblich geformten Kampfdroiden, der dazu genutzt wird, die geheime Waffen-Forschungsstation "Arch City" von Amok laufenden Kampfrobotern und korrumpierten Sicherheitssystemen zu befreien, um die ansässigen Wissenschaftler zu retten.