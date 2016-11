Titanfall 2: Entwickler weisen in den Patchnotes auf ein unentdecktes Easter-Egg hin // Gratis-MP-Wochenende

PC XOne PS4

Seit gestern können die Vorbesteller bereits die grafisch aufpolierte Multiplayer-Karte „Angel City“ aus Titanfall (Testnote: 8.5) in Titanfall 2 (Testnote: 8.0) spielen. Die Map ist Teil des kommenden DLCs Angel City's Most Wanted (mehr Details dazu hier: Titanfall 2: Erster DLC mit Angel-City-Remake und weiteren Neuerungen in Kürze), der ab dem 3. Dezember für alle kostenfrei erhältlich sein wird. Respawn hat schon mal die dazugehörigen Patchnotes veröffentlicht und diese informieren euch nicht nur über die Neuerungen und Verbesserungen, sondern erwähnen auch ein Easter-Egg, das bisher offenbar kein Spieler entdeckt hat.

Demnach verbirgt sich in einem der Levels offenbar ein Easter-Egg, das mit Nessie (dem Ungeheuer von Loch Ness) zu tun hat. Schon im Vorgänger gab es auf einer Multiplayer-Karte eine Nessie-Puppe zu entdecken und auch in der Trainingsmission von Titanfall 2 taucht die Puppe auf. Doch offenbar gibt es noch ein weiteres, verstecktes Easter-Egg, das noch unentdeckt blieb. In den Patchnotes heißt es jedenfalls dazu: „erhöhte Wahrscheinlichkeit, das Nessie-Easter Egg in einer Mission zu entdecken, das bisher niemand gefunden hat. Oder doch?“

Wie schon oben erwähnt, bringt der Patch bringt noch einige Verbesserungen mit sich. Unter anderem wurde ein Schieberegler für FOV (Field of View) hinzugefügt, mit dem ihr euer Sichtfeld anpassen und auf Wunsch erweitern könnt. Es gibt neue Sensibilitätseinstellungen für den Controller, die unabhängig von anderen Optionen für Feinabstimmungen funktionieren und es wurde ein neues Menü für Spieler-MP-Statistiken hinzugefügt, das laut den Entwicklern alle Daten seit dem Release des Spiels berücksichtigt. Es gibt zudem neue FAQs in den Multiplayer-Lobbies, die Neueinsteigern grundlegende Fragen zum Online-Modus beantworten. Es gibt darüber hinaus neue Features, wie etwa den In-Game-Store, einige Waffenbalance-Anpassungen und diverse Bugfixes. Die ganzen Patchnotes findet ihr unter dem Quellenlink.

Wer übrigens Titanfall 2 noch nicht besitzt und gerne einen ausführlichen Blick auf den Titel werfen möchte, wird an diesem Wochenende die Gelegenheit dazu bekommen. Ab dem morgigen Freitag, den 2. Dezember, könnt ihr den Titel via Origin (PC), Xbox Live (Xbox One) und im Playstation Store (PS4) herunterladen und den Multiplayer-Modus bis Montag, den 4. Dezember kostenlos spielen. Eure Fortschritte werden dabei gespeichert und solltet ihr euch für den Kauf des Titels entscheiden, auch ins Spiel übernommen. EA Access- und Origin Access-Mitglieder können die Schlachtfelder von Titanfall 2 bereits seit gestern unsicher machen.