Ark - Survival Evolved erscheint in wenigen Tagen für PS4

Lange Zeit war unklar, wann Ark - Survival Evolved (zur Stunde der Kritiker) neben dem PC und der Xbox One auch auf die PS4 finden würde. Denn während Steam und die Microsoft-Konsole mit "Early Access" und "Preview" Programme für noch in Entwicklung befindliche Spiele anbieten, gibt es auf der Playstation kein entsprechendes Pendant – und just aus diesem Grund weigerte sich Sony bisher, Ark für eine Veröffentlichung zuzulassen (siehe auch Ark - Survival Evolved: PS4-Veröffentlichung scheitert derzeit an Sony).

Etwas überraschend gab Studio Wildcard nun aber auf ihrer Website bekannt, dass ihr Dino-Survivalspiel bereits am 6. Dezember auch auf der PS4 zur Verfügung stehen wird. Informationen dazu, warum sich Sony nun doch für einen Release entschieden hat, werden nicht genannt. Allerdings wird betont, dass sich Ark weiterhin in Entwicklung befindet, bevor es dann nach aktuellen Planungen im Frühjahr 2017 offiziell fertiggestellt wird.

Während nordamerikanischen PS4-Spielern vorerst ausschließlich ein Bundle aus Ark - Survival Evolved und Addon Scorched Earth angeboten wird, können europäische Kunden auch einzeln zugreifen. Das Hauptspiel wird 34,99 Euro, die Erweiterung 19,99 Euro kosten. Entscheidet ihr euch für das Bundle, werden 49,99 Euro beim Checkout fällig.