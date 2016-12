Feiertage-Verlosung 2016, 28.12.: Großes Namco-Paket zu Dark Souls 3

Vom 24.12.2015 bis 9.1.2016 findet zum siebten Mal das große GamersGlobal-Feiertage-Gewinnspiel statt, zur Teilnahme müsst ihr nicht registriert sein. Im Gesamtwert von rundfindet ihr täglich einen Hauptpreis nebst anspruchsvoller Gewinnspielfrage. Wir danken den teilnehmenden Firmenund

Tag 5, 28.12.: Großes Namco-Paket zu Dark Souls 3

Ihr wollt in euren Rollenspielen nicht an der Hand genommen und im Kampf gefordert werden? Dann sollte ihr am heutigen Tag unserer Feiertage-Verlosung mitmachen. Zu gewinnen gibt es im Preispaket von Namco nämlich From Softwares Actionrollenspiel Dark Souls 3 (im Test: Note 8.5) in der Apocalypse Edition für PC. Damit bekommt ihr nicht bloß das Hauptspiel im schönen Steelbook. Oben drauf gibt es auch noch ein großes Artbook, das euch mehr von der tückischen Spielwelt und seinen finsteren Bewohnern zeigt, sowie das offizielle Lösungsbuch – natürlich in einer gebundenen Variante! Aber das war längst nicht alles. Der Gewinner erhält zudem die Figur des Red Knight aus der Collector's Edition des Spiels, eine Umhängetasche im Design des Spiels nebst Notizblock und T-Shirt. Damit hat das Paket einen ungefähren Wert von rund 250 Euro.

Dies ist unsere heutige Gewinnspielfrage: From Software verbinden viele Spieler in erster Line mit Dark Souls. Aber das in Tokio ansässige Studio entwickelt auch andere Spiele-Reihen – die, die wir meinen, soll im kommenden Jahr eine Fortsetzung finden. Mit einem Sommermärchen hat dieser Serienteil nicht direkt etwas zu tun, aber zumindest in Bezug auf Europa teilen sie sich dasselbe Jahr. Multipliziert man „den letzten“ mit sieben, hat man wieder ein Märchen. Bei denen, die es zuvor niederschrieben und veröffentlichten, hätte der Multiplikator drei gereicht. Auf welchem wertvollen Papierstück waren sie zu sehen?



Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 5: Namco" und in der eigentlichen Mail deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 28.12. 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die noch nicht volljährig sind oder uns ihr Alter nicht auf Anfrage schnell nachweisen können, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise befinden sich bereits bei GamersGlobal und werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt am 16.1.2016.