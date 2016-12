Feiertage-Verlosung 2016, 27.12.: High-End-Lautsprecher-Duo von Denon

Vom 24.12.2015 bis 9.1.2016 findet zum siebten Mal das große GamersGlobal-Feiertage-Gewinnspiel statt, zur Teilnahme müsst ihr nicht registriert sein. Im Gesamtwert von rundfindet ihr täglich einen Hauptpreis nebst anspruchsvoller Gewinnspielfrage. Wir danken den teilnehmenden Firmenund

Tag 4, 27.12.: High-End-Lautsprecher-Duo von Denon

Nicht auf die Größe kommt es an, sondern auf die Soundqualität! Das beweist Premium-Elektronik-Hersteller Denon mit seinen Lautsprechern ein ums andere Mal aufs Neue. Beim HEOS 1 ist das nicht anders. Stylisches Design, glasklarer Sound und noch dazu alles kabellos. Natürlich gibt es bei uns gleich das Twin Pack mit Denon HEOS 1, für das ihr im Laden mindestens 375 Euro hinblättern müsstet. Das wollt ihr haben? Verstehen wir gut. Dann macht einfach durch Beantwortung der untenstehenden Frage am heutigen Tag unserer Feiertage-Verlosung mit.

Dies ist unsere heutige Gewinnspielfrage: Zwillinge gibt es viele – auch unter Prominenten. In diesem Jahr spielte ein Teil eines Zwillingspaars die Hauptrolle in einem Videospiel. Beide haben auch bereits Rollen in Produktionen gespielt, die etwas mit Superhelden zu tun haben. Bezogen auf die Rolle ohne Superkräfte: Wie heißt die Zeitung, für die der Charakter später arbeitet?



Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 4: Denon" und in der eigentlichen Mail deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 27.12. 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die noch nicht volljährig sind oder uns ihr Alter nicht auf Anfrage schnell nachweisen können, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise befinden sich bereits bei GamersGlobal und werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt am 16.1.2016.