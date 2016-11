EA: "Kein neues Battlefield in den nächsten paar Jahren"

PC XOne PS4

Am 21. Oktober veröffentlichte Electronic Arts mit Battlefield 1 (im Solotest, Multiplayer-Review) den neuesten Teil von EA DICEs Shooter-Reihe. Wie Chief Financial Officer (CFO) Blake Jorgensen im Rahmen eines NASDQ-Events bekanntgab, soll es "für die nächsten paar Jahre" keinen neuen Serienableger geben. Was das konkret bedeutet, bleibt zwar unklar. Die Aussage Jorgensens klingt jedoch danach, als wenn frühestens im übernächsten Jahr mit einem neuen Serienteil zu rechnen ist.

Möglich bleibt dabei jedoch auch, dass er diesbezüglich nur die Kernreihe von DICE selbst meint. Immerhin hatte EA mit Battlefield - Hardline (im Test: Note 8.0) ein Serien-Spin-Off von Dead Space-Macher Visceral Games entwickeln lassen. Eventuell zählt Jorgensen auch die aktuell im Dornröschenschlaf befindliche Battlefield - Bad Company-Teile, bei denen so mancher Actionfan schon länger auf eine Fortsetzung hofft, nicht als Kernteil der Reihe.

Dass von EA DICE selbst so schnell kein offizieller neuer Teil der Shooter-Reihe kommen würde, war indes nicht anders zu erwarten. Zwischen dem Release von Battlefield 4 (im Test: Note 9.5) im Oktober 2013 und Battlefield 1 veringen immerhin auch knapp drei Jahre, wenn wir die zuletzt generell langfristig nachgeschobenen DLC-Erweiterungen außen vor lässt.

Von daher beschriebe Jorgensen hier keineswegs einen besonderen Vorgang, den man theoretisch als Reaktion auf die Aussage von Take2-CEO Strauss Zelnick, die anderen Publisher würden ihre Marken verheizen, verstehen kann, sondern vielmehr um einen Umstand, der ohnehin nie anders beabsichtigt war, wenn auch womöglich aus genau diesen Beweggrund heraus.

Ähnlich gelagerte Spiele wird Electronic Arts im kommenden Jahr ohnehin veröffentlichen. So ist der Release eines Nachfolgers zum 2015 veröffentlichten Star Wars - Battlefront (im Test: Note 9.0) fest vorgesehen, das im Dezember einen (wenigstens zunächst) PS4-exklusiven VR-Zusatz in Form der X-Wing Missionen erhalten wird.