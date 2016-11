GTA 4: Offizieller Patch macht PC-Version acht Jahre nach Release für moderne Systeme fit

PC

"Hey, Cousin" mag dem einen oder anderen Spieler als erstes in den Sinn kommen, wenn er an Nico Bellic, die Hauptfigur von Grand Theft Auto 4 denkt. Oder vielleicht ist es auch Vladiwostok FM, der russische Radiosender aus Rockstar Games' Open-World-Actionspiel, das im April 2008 zunächst für PlayStation 3 und Xbox 360 und im Dezember desselben Jahres auch für Windows-PC veröffentlicht wurde.

Aber egal welche Erinnerungen ihr an Nico Bellic oder eure Erlebnisse im New York nachempfundenen Schauplatz Liberty City habt, heute steht die rund acht Jahre alte PC-Fassung wieder im Rampenlicht. Und nein, das hat nichts mit virtuell nachgebildeten primären männlichen Geschlechtsorganen zu tun wie im zweiten GTA 4 Story-DLC The Ballade of Gay Tony oder damit, dass irgendein Spieler erst jetzt einen Inhalt entdeckt hat, den man unter Umständen als hochgradig rassistisch, sexistisch oder auch einfach nur besonders lustig bezeichnen müsste.

Im Rampenlicht steht die PC-Fassung von Grand Theft Auto 4 heute, weil Rockstar Games einen neuen Patch zum Spiel veröffentlicht hat – gute sechs Jahre nach der Bereitstellung des letzten Updates. Der insgesamt achte, rund 126 MB kleine Patch sorgt dafür, dass es mit (aus heutiger Sicht) neueren Betriebssystemen wie Windows 8 oder der aktuellen Windows-10-Version nicht mehr zu Problemen bei fehlgeleiteten Verbindungen zum nicht mehr in der ursprünglichen Fassung existenten "Games for Windows Live"-System kommt. Zudem beseitigt das Update laut Rockstar Games weitere Fehlerquellen, die bei der Nutzung bestimmter aktueller Grafikkarten auftreten konnten. Darüber hinaus soll der Patch jedoch auch kleinere Performance-Probleme in bestimmten Spielsituationen beseitigen.

So löblich und im Falle mancher Spieler sogar notwendigen Update Rockstar Games sehr langlebiger Support für GTA 4 auch sein mag. So manchem PC-Spieler wäre es womöglich lieber, wenn nach den vielen Jahren des Wartens nun doch endlich mal eine PC-Umsetzung des Western-Spiels Red Dead Redemption kommen würde. Damit scheint allerdings im Moment nicht zu rechnen zu sein. Anstelle des erhofften PC-Ports kündigte das zu Take2 Interactive gehörende Publishing-Label vor wenigen Wochen mit Red Dead Redemption 2 einen Nachfolger mitsamt Trailer an, der nach aktuellem Wissensstand ebenfalls ausschließlich für Konsolen geplant ist.

Die (englischen) Patch-Notes zum Update von GTA 4 könnt ihr hier nachlesen.