Stardew Valley kommt noch im Dezember für PS4 und Xbox One // Switch-Version angedacht

PC XOne PS4 Linux MacOS

Auf dem PC ist das an die Harvest Moon-Reihe erinnernde Stardew Valley bereits seit Februar ein Dauerbrenner. Ein Konsolen-Release war schon länger angekündigt, ein Termin hierfür stand aber noch im Raum. Diesen gab der Entwickler nun bekannt: Stardew Valley erscheint demnach bereits am 14. Dezember für PS4 und Xbox One in Europa. Nordamerikanische PS4-User können bereits einen Tag früher loslegen. Die Vorbestellung ist zumindest auf der Xbox bereits möglich, der Preis beträgt 14,99 Euro.

Wer sich auf die Umsetzung für eine Nintendo-Konsole gefreut hat, wird sich jedoch noch ein wenig gedulden müssen. Der Entwicklung für die WiiU wurde endgültig eine Absage erteilt, stattdessen wolle man sich nun lieber auf eine Portierung für die Nintendo Switch konzentrieren.

Unklar ist aktuell noch, ob sich die Konsolenumsetzung auf demselben Stand wie die PC-Fassung befinden wird. Zuletzt wurden dieser etwa neue Farm-Layouts, neue Charaktere sowie neue Gebäude hinzugefügt. Das bereits für letzten Monat angekündigte Update, das unter anderem auch eine offizielle deutsche Übersetzung enthalten sollte, lässt aufgrund von Problemen bei internen Tests hingegen weiter auf sich warten.