No Man's Sky: Hello Games nicht wegen "irreführender Werbung" belangt

Ende September wurde bekannt, dass die britische Advertising Standard Authority (ASA), eine Art freiwillige Selbstkontrolle der Werbetreibenden, eine Untersuchung eingeleitete hatte, bei der festgestellt werden sollte, ob Hello Games irreführende Werbung für das Weltraumspiel No Man's Sky (im Test: Note 6.0) betrieben hat. Konkret ging es dabei um die Produktseite nebst Screenshots, Videos und einiger Beschreibungstexte auf Valves Online-Plattform Steam.

Heute hat die ASA ihren Abschlussbericht vorgelegt, in dem sie Hello Games vom Vorwurf, den potenziellen Kunden ein falsches Bild von No Man's Sky vermittelt zu haben, freisprachen. Die Beschwerdeführer hatten unter anderem beklagt, die Screenshots und Videos würden Dinge zeigen, die so im Spiel nicht vorkommen würden. Den Vorwurf sieht die ASA aufgrund des Umstands, dass in No Man's Sky "alles prozedural generiert" sei als nicht erwiesen an.

Ebenfalls als widerlegt betrachtet die ASA, die in ihrem Bericht auch umfassend die Reaktionen von Hello Games zu den Vorwürfen darlegt, dass der auf Steam enthaltenen Werbesatz "Fly smoothly from deep space to planetary surfaces, with no loading screens, and no limits." irreführend gewesen sei. Die Beschwerdeführer hatten daran vor allem Anstoß genommen, da das Nicht-Vorhandensein von Ladebildschirmen unzutreffend sei. Die ASA hat die Ermittlungen wegen irreführender Werbung im Falle von No Man's Sky damit offiziell eingestellt.

No Man's Sky ist seit dem 10. August für PlayStation 4 und seit dem 12.8. für PC verfügbar. Das im Vorfeld stark gehypte Weltraumspiel erhielt im Durchschnitt nur mittelmäßige Wertungen auf beiden Plattformen. Die Nutzer- und Verkaufszahlen gingen bereits kurze Zeit nach dem Verkaufsstart auf PC drastischer als üblich runter. Nachdem es zwischenzeitlich wieder etwas ruhiger um No Man's Sky geworden war, macht das Spiel aktuell eher positive Schlagzeilen. Seit kurzem steht etwa das umfangreiche Foundation-Update zu No Man's Sky zum kostenlosen Download bereit.