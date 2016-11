Lego Worlds: Release für PS4 und Xbox One am 21. Februar 2017

PC XOne PS4

Nun ist es offiziell: Das Sandboxspiel Lego Worlds verlässt am 21. Februar 2017 die Early-Access-Phase auf dem PC und wird am selben Tag sowohl für die PS4 als auch für die Xbox One erscheinen. Nachdem ein rätselhafter Countdown auf Steam kürzlich auslief (wir berichteten), kündigte Entwickler Chris Rose dies in einem Steampost an. Rose verkündete, dass das Studio plane, den Titel auch über den Release hinaus mit Inhalten zu versorgen. Des Weiteren wolle sich das Entwicklerteam mit einer kleinen Aufmerksamkeit bei den Spielern erkenntlich zeigen. Er bedankte sich für die Unterstützung während der Early-Access-Phase und sprach über die Zukunft des Spiels:

Ihr sollt wissen, dass wir einen Punkt erreicht haben, an dem wir zuversichtlich sagen können, dass das Spiel bereit für die Veröffentlichung ist. Es wird euch ebenfalls freuen zu hören, dass wir planen, den Titel weiterhin mit regelmäßigen Updates zu versorgen, die sowohl von euch stark geforderte Features als auch unsere eigenen Ideen in das Spiel einbringen werden!

Die offizielle Webseite des Spiels wurde mit der Ankündigung in die Struktur der Lego-Firmenwebseite integriert. Bisher lief die Seite unter der unabhängigen Domain legoworlds.com und war lediglich ein Platzhalter mit einem weiterführenden Link zur Lego-Worlds-Seite im Steamshop.