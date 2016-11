Steam-Midweek-Madness mit Cities - Skylines, Darksiders-Franchise und mehr

PC XOne PS4 WiiU

Auf Steam gibt es im Rahmen des Midweek-Madness-Programms wieder ein paar Titel günstiger zu erwerben. Bis zum kommenden Freitag, den 2. Dezember, um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) wurden hier die Städtebausimulation Cities - Skylines (Testnote: 7.0) und das Darksiders-Franchise im Preis reduziert. Als „Angebot des Tages“ gibt es zudem noch das Stealth-Spiel Monaco zu erwerben und Fans von Wimmelbild-Adventures können bei Grim Legends 2 - Song of the Dark Swan und Nightmares from the Deep 3 - Davy Jones zugreifen.

Darüber hinaus gibt es Rabatte auf Spiele, wie Das Schwarze Auge - Memoria (Testnote: 8.5), Wings of Vi, Rochard und mehr. Hier ein paar Beispiele (Titel mit Sternchen sind nur in englischer Sprache verfügbar). Das komplette Angebot findet ihr unter dem Quellenlink: