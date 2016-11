Take-Two zu Nintendo Switch: „Unterstützung wird von der installierten Nutzerbasis abhängen“

andere

Nachdem sich bereits Ubisoft und Electronic Arts positiv über die Nintendo Switch geäußert haben, hat nun auch Take-Two-Interactive im Rahmen eines Events über Nintendos kommende neue Konsole gesprochen. Wie der Take-Two-Präsident Karl Slatoff während der diesjährigen Credit Suisse Technology, Media & Telecom Conference in Scottsdale (Arizona) angab, sei man sehr optimistisch, was das Potential der Switch angeht, allerdings merkte er auch an, dass der Verkaufserfolg des Geräts bestimmen wird, wie sehr Take-Two sich involviert:

Bei jeder neuen Hardware heißt es stets „abwarten und schauen“ und der Ausmaß der Unterstützung durch Take-Two wird sehr stark von der installierten Nutzerbasis abhängen. Wir sind neugierig und gespannt. Ich glaube, dass die Leute von Nintendo sich sehr um die Third-Party-Entwickler bemühen und das ist meiner Meinung nach fantastisch.

Bisher wurden noch keine Titel von Take-Two offiziell für die Switch angekündigt, diese hebt man sich möglicherweise für die geplante Präsentation im Januar auf. Obwohl die NBA 2K17 (Testnote: 9.5) bereits im ersten Vorstellungstrailer der Switch zu sehen war, wollte der Publisher den Titel bisher nicht für die Konsole bestätigen. Ähnlich reagierte auch Bethesda in Bezug auf The Elder Scrolls 5 - Skyrim (Testnote: 9.0). Dennoch betonte Slatoff nochmal, dass man einen positiven Eindruck von dem Gerät habe und dass Nintendo ein guter Partner sei. „Wir freuen uns darauf zukünftig mit ihnen an den Inhalten für die Konsole zusammenzuarbeiten“.

Nintendos nächste Switch-Präsentation ist für den 13. Januar 2017 via Livestream geplant. Am gleichen Tag wird es auch ein erstes, etwa fünfstündiges Hands-On-Event in New York für ausgewählte Pressemitglieder geben. Wo genau, will Nintendo noch zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen. Einen Monat später, am 11. und 12. Februar 2017, wird das Gerät während der Tokaigi Japan Game Party in Chiba auf dem Gelände der Makuhari-Messe spielbar sein.