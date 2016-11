Abwärtskompatibilität: The Elder Scrolls 4 - Oblivion und drei weitere Last-Gen-Titel auf der Xbox One spielbar

XOne

Microsofts Xbox-Live-Programming-Director Larry Hryb, alias „Major Nelson“ hat die Xbox-One-Besitzer via Twitter über weitere Xbox-360-Titel informiert, die ab sofort auf der aktuellen Konsole der Redmonder gespielt werden können.

Für die Rollenspielfans wurde Bethesdas The Elder Scrolls 4 - Oblivion in die Abwärtskompatibilitätsliste aufgenommen. Darüber hinaus sind ab sofort auch der Arcade-Titel Astropop von Oberon Media, der Ego-Shooter Medal of Honor - Airborne von Electronic Arts, sowie der Puzzle-Plattformer Trine 2 (Testnote: 8.5) von Frozenbyte Studios kompatibel.

