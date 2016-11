The Last Guardian: Review-Embargo endet am 5. Dezember // Offizielles Unboxing-Video der Collector's Edition

PS4

The Last Guardian ab 61,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nach rund neun Jahre Entwicklung, einem Plattformwechsel und mehreren Verschiebungen wird das Action-Adventure The Last Guardian (im gamescom-Bericht) nun in der kommenden Woche endlich das Licht der Welt erblicken. Für vorsichtige Spieler, die vor dem Kauf lieber die ersten Meinungen der Presse abwarten wollen, um zu sehen, ob der Titel die hochgesteckten Erwartungen auch erfüllt, hat die Website Opencritic.com einen Countdown eingerichtet, der die Zeit bis zum Ablauf des Review-Embargos runterzählt. Dieses wird demnach am Montag, den 5. Dezember 2016, um 16:00 Uhr (deutscher Zeit) und somit einen Tag vor dem offiziellen Release in Nordamerika und zwei Tage vor der Veröffentlichung des Spiels in Europa enden.

Anlässlich des anstehenden Launchs hat Sony ein offizielles Unboxing-Video veröffentlicht, in dem Sid Shuman, Director für Social Media bei Playstation und Shuhei Yoshida, Präsident von Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios die Collector’s Edition von The Last Guardian auspacken und euch die Inhalte der 130 Euro teuren Box präsentieren. Hier nochmal die physischen Extras im Überblick: