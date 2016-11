Weihnachtsaktion 2016

Beschenkt GamersGlobal – und euch selbst: Auch 2016 lassen wir mit einer Crowdfunding-Aktion ausklingen. Wir hoffen, dass ihr unsere fleißige Arbeit in den letzten Monaten zum Jahresende noch mal extra belohnt und euch auf diese Weise mehrere spezielle Inhalte für 2017 sichert.

Willkommen zur 6. Weihnachtsaktion beim 7. Weihnachtsfest von GamersGlobal! Was 2010 schamhaft mit einer speziellen 10-Euro-Medaille begann, hat sich mittlerweile zu einem Großereignis gemausert, das weit bis über die Dorfgrenzen Salmdorfs hinaus reicht, bis... bis... bis mindestens Ottendichl! Jedenfalls setzen wir das im letzten Jahr beliebte Konzept fort, euch einerseits zum Spenden zu animieren (wir wollten Crowdfunden schreiben, sorry), euch andererseits aber auch gewisse Gegenleistungen (für eine „Spende“? Hmm…) zu bieten. Dieses Jahr gehen wir weg vom mitleidsheischenden Selbstgepixelt-Look (c) Chefredakteur und bedanken uns bei Christoph Masak von seitwerk.de für die schicken Medaillen und den Profi-Tannenbaum, für die uns auch nichts berechnet wurde.

Die Weihnachtsaktion ist für euch eine Möglichkeit, uns auch ohne Abo für unsere Arbeit im ablaufenden Jahr zu unterstützen oder, als Premium-User, uns ein zusätzliches monetäres Lob auszusprechen. Auch wenn wir es nicht an die große Glocke gehängt haben: 2016 waren die Anzeigenumsätze zum vierten Mal in Folge rückläufig. Wir sind deshalb dringend auf steigende User-Einnahmen angewiesen – zu denen wir auch die Weihnachtsaktion zählen. Die von euch gespendete Summe ist umsatzsteuerpflichtig, es kommen davon also 81% als Einnahmen bei uns an. Das Geld soll uns zum einen als Polster für den anzeigenarmen Jahresbeginn dienen und zum anderen die Realisierung von Inhalten und Aktionen ermöglichen, die wir uns ansonsten nicht oder nur in kleinerer Form leisten könnten.

Gegenleistungen 2015 erfüllt?

Kleine Bestandsaufnahme: Unsere zahlreichen Gegenleistungen der letztjährigen Weihnachtsaktion haben wir fast alle bereits realisiert und teils übererfüllt (z.B. mehr Indie-Tests, mehr Letsplays als versprochen). Die Zahl von 12 Video-Wertungskonferenzen sollten wir im Dezember erreichen, den ausstehenden Gurken-Videotest wird es noch dieses Jahr geben (Wahlaufruf in Kürze) – nur bei den vorgelesenen Langer-lästerts wird’s knapp: Schafft Jörg noch zwei bis Jahresende? Feuert ihn an!

Einige der in diesem Jahr regelmäßig erbrachten Gegenleistungen (etwa die monatlichen Indie-Tests) nehmen wir fest ins Repertoire auf, andere stellen wir unten erneut zur Wahl. Entweder, weil wir diese Inhalte nur mit großem Zeitaufwand realisieren können, oder weil sie, wie die gefilmten Wertungskonferenzen, eher "nice to have" sind als wirklich notwendig.



Unsere drei Letsplay-Serien zu Yakuza 5, Dark Souls 3 und Deus Ex Mankind Divided haben zwar einigen Usern viel Spaß gemacht, die große Mehrheit aber nicht erreicht. Deshalb nehmen wir Letsplays nicht erneut in die Weihnachtsaktion auf. Stattdessen können wir uns vorstellen, im Fall eines grundsätzlich passenden Falls (Spiel geeignet, Timing passend, Redakteur prinzipiell willig) eine kleinere Spendenaktion zu starten. Finden sich dann genügend zahlende Interessierte, wird das Letsplay zeitexklusiv für sie gemacht. Hat da jemand Yakuza Zero geraunt...?



Die Gegenleistungen 2016

Und hier sind sie, die Gegenleistungen für das Aufhängen oder besser gesagt Vergolden der 15 diesjährigen Weihnachtskugeln! Soweit nicht anders beschrieben, profitieren alle User von den Gegenleistungen. Bei SdK-Bezogenem sind immer auch nicht-spendende Premium-User mit von der Partie.

Kugel [ab 500 €]: Wir singen ein von uns zu bestimmendes Weihnachtslied. Es muss einfach sein! Kugel [1000 €]: Jörg hält eine Video-Weihnachtsansprache nur für Spender. Vor Tannenbaum. Kugel [1500 €]: Rocket-League-Turnier: Die GG-Redaktion tritt gegen User an. Kugel [2000 €]: 4x Langer lästert in Video-Form: Lasst euch face to face anfauchen! (auch als Audio & Text) Kugel [2500 €]: Das Koch-Studio: Die GG’ler kochen vor der Kamera ihr(e) Leibgericht(e). Kugel [3000 €]: Jörg fliegt zur GDC nach San Francisco und liefert mind. 4 Fotogalerien & 2 Videos. Kugel [4000 €]: Wir machen 4 Motto-Liveshows, vermutlich via Twitch, natürlich mit User-Beteiligung. Kugel [5000 €]: Auch 2016 reisen 2 GG’ler (statt 1) zur E3 nach L.A. und bieten das volle Programm. Kugel [6000 €]: 10 Wertungskonfis (Video & Audio), teils mit zugeschaltetem Externen. Kugel [7000 €] Rubrik Monatsvorschau: Auf was wir uns freuen – und zwar längst nicht nur Spiele! Kugel [8000 €] Wir ersetzen einen MoMoCa pro Monat durch einen längeren Podcast (i.d.R. mit Gast). Kugel [9000 €] Stunde der Kritiker v2 : Wir bohren ca. im Mai unser beliebtes Videoformat auf (die ersten 2 neuen Folgen sind auch für premiumlose Spender frei). Kugel [10000 €] Wir konzipieren eine Video-Show: Studio-, Spiel- und ggf. Interviewszenen wechseln sich ab. Pilotfolge im März, danach regelmäßig. Kugel [11000 €] Wir garantieren euch 6 Reports in 2016, drei davon bestimmt ihr. Kugel [12000 €] Die Stunde danach: Zu 4 SdKs, in denen ein Kritiker nach "ja" oder "vielleicht" weitergespielt hat, erscheint dessen geschnittene (!) Solo-SdK einer späteren Stunde nebst Fazit (4x frei für premiumlose Spender).

So wird gespendet/gefundet

Wer bei der Weihnachtsaktion mitmachen möchte, kann das direkt hier per PayPal (gegen Guthaben, Lastschrift oder per Kreditkarte) oder direkte Überweisung auf unser Firmenkonto erledigen. PayPal-Zahlungen werden wenige Minuten später in die Spendensumme eingerechnet

Pro Medaille werden unterschiedliche GGG vergeben: Bronze (5 Euro) 100, Silber (10 Euro) 200, Gold (25 Euro) 500, Türkis (50 Euro) 1000.

Ebenso könnt ihr durch eine Überweisung direkt an uns mitmachen. Hier könnt ihr einen beliebigen vollen Eurobetrag spenden, sofern er ein Vielfaches von 5 darstellt. Schreibt eure Usernummer und „W2016“ dazu!

Unsere Spendenaktion läuft vom 1.12.2016 bis zum 28.12.2016, Überweisungseingänge werden noch bis 30.12.2016 akzeptiert. Die Auswertung und Belohnung der Top-Spender erfolgt Anfang Januar. Sollte wider Erwarten das höchste Ziel übertroffen werden, lassen wir uns etwas einfallen.

Hallo Top-Spender

Wie schon in früheren Aktionen wollen wir die Spender auch individuell belohnen. Da wären zum einen die unterschiedlichen Medaillen, die ihr je nach Spendensumme erhaltet, und für die es auch zusätzliche GGG gibt. Diese Medaillen könnt ihr euch nur 2016 für euer Profil verdienen! Wer sich davon in bester Pokemón-Manier sogar alle sichert (das wäre eine Summe von 5+10+25+50+100 Euro), gehört mit einiger Sicherheit zu den Top-Spendern, die wir extra belohnen. Euer aktueller Stand und Position wird übrigens direkt in eurem User-Profil angezeigt.

Die Plätze 11 bis 40 erhalten 1.000 Extra-GGG (neben den Extra-GGG für die Spendenmedaillen an sich).

erhalten 1.000 Extra-GGG (neben den Extra-GGG für die Spendenmedaillen an sich). Die Plätze 1 bis 10 bekommen neben je 2.000 Extra-GGG und ein Dankesschreiben der Redaktion mit einer kleinen Überraschung.

bekommen neben je 2.000 Extra-GGG und ein Dankesschreiben der Redaktion mit einer kleinen Überraschung. Der Top-Spender erhält 3.000 GGG und zusätzlich die Chance, uns einen Tag lang in der Redaktion zu besuchen. Obendrauf darf er sich per Test-Joker eine Review oder Preview wünschen, die wir sonst nicht bringen würden. Das Kleingedruckte: Das Spiel muss 2017 erscheinen und für mindestens eine der folgenden Plattformen für uns zugänglich sein: PC, WiiU, Switch, PS4, Xbox One, Scorpio, iOS, Android oder 3DS).

Schon jetzt vielen Dank für eure Unterstützung! Wenn ihr jedoch lieber für eine gemeinnützige Organisation spenden wollt, wollen wir euch dazu ausdrücklich ermuntern. Wie schon in den Vorjahren empfehlen wir euch die Spenderberatungs-Website des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) als Anlaufpunkt.