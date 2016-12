Feiertage-Verlosung 2016, 30.12.: Bethesda-Paket zu Dishonored 2 und Skyrim Special Edition

Vom 24.12.2015 bis 9.1.2016 findet zum siebten Mal das große GamersGlobal-Feiertage-Gewinnspiel statt, zur Teilnahme müsst ihr nicht registriert sein. Im Gesamtwert von rundfindet ihr täglich einen Hauptpreis nebst anspruchsvoller Gewinnspielfrage. Wir danken den teilnehmenden Firmenund

Tag 7, 30.12.: Bethesda-Paket zu Dishonored 2 und Skyrim Special Edition

In unserem heutigen Paket findet ihr alles, was ihr für The Elder Scrolls 5 - Special Edition und Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske benötigt. Neben der PS4-Version von Skyrim gibt es noch das weit über 1000 Seiten starke Lösungsbuch dazu, in dem ihr alle Geheimnisse sowie Lösungen zu den Quests in Himmelsrand findet. Natürlich nicht bloß für die Inhalte des Hauptspiels, sondern auch alle in der Special Edition enthaltenen Zusatzinhalte. Da so ein Ausflug nach Himmelsrand am Ende wieder länger dauert, als man ursprünglich geplant hatte, könnt ihr zwischendrin ein wahlweise koffeinhaltiges oder koffeinfreies Getränk aus der Skyrim-Kaffeetasse schlürfen, damit ihr ja nicht dehydriert.



Einen Blick wert ist zudem die Dovahkiin-Sammelfigur, die sich besonders auf eurem Schreibtisch gut machen würde. Euer Geld findet im Skyrim-Lederportemonnaie ein neues Zuhause, mit dem Skyrim-Schlüsselanhänger findet ihr euer Schlüsselbund unter Garantie leichter wieder – besonders wenn ihr dazu noch das Skyrim-T-Shirt tragt! Als wäre das noch nicht genug, gibt es auch noch so einiges zu Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske. Neben einer Stoffkarte von Karnaca sind das die Nachbildung einer Werbetafel aus Karnaca aus Metall, ein Musik-CD mit den besten Stücken des Soundtracks, eine Postkarte, zwei T-Shirts sowie ein Anti-Stressball in Form des Herzes, das eure Spielfigur vom Orakel erhält. Und da nicht zuletzt das Artdesign eine der größten Stärken von Arkane Studios Stealth-Actionspiel ist, darf antürlich auch das großformatige Artbook zu Dishonored 2 nicht fehlen. Alles zusammen hat einen Wert von rund 250 Euro.



Dies ist unsere heutige Gewinnspielfrage: Als Rune die Partie abpfiff, stand es 0:3, Notbremser Christian war schon lange nicht mehr auf dem Feld. Mit diesem Spiel hatte ihre Gründung im Jahr darauf wahrscheinlich nichts zu tun, obwohl ihr Sitz nur gut zwei Kilometer Luftlinie vom Stadion entfernt ist, das einen Teil des Namens mit dem „Tiger“ aus Bochum gemein hat. Unter welchem Namen wurde die gesuchte Stadt gegründet?



Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 7: Bethesda" und in der eigentlichen Mail deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 30.12. 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die noch nicht volljährig sind oder uns ihr Alter nicht auf Anfrage schnell nachweisen können, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise befinden sich bereits bei GamersGlobal und werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt am 16.1.2016.