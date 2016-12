Feiertage-Verlosung 2016, 29.12.: Premium-Headset "Elite 800X" von Turtle Beach

Vom 24.12.2015 bis 9.1.2016 findet zum siebten Mal das große GamersGlobal-Feiertage-Gewinnspiel statt, zur Teilnahme müsst ihr nicht registriert sein. Im Gesamtwert von rundfindet ihr täglich einen Hauptpreis nebst anspruchsvoller Gewinnspielfrage. Wir danken den teilnehmenden Firmenund

Tag 6, 29.12.: Premium-Headset "Elite 800X" von Turtle Beach

Egal ob nur im Chat mit Freunden auf Xbox Live oder auch mitten in der Multiplayer-Schlacht in Battlefield 1 und Co. – für beides braucht man ein gutes Headset. Genau so eins könnt ihr am heutigen Tag unserer Feiertage-Verlosung gewinnen. Mit dem Elite 800X von Turtle Beach kriegt ihr nicht bloß fetten Sound auf die Ohren, sondern auch eure Stimme wieder glasklar übertragen. Der Name Elite kommt nicht von Ungefähr, denn das für Xbox-Konsolen geeignete Headset hat einen Wert von rund 260 Euro.

Dies ist unsere heutige Gewinnspielfrage: Gutes Sounddesign wird immer wichtiger, und das nicht nur in Videospielen. Emotionen werden transportiert, Stimmungen erzeugt. Eine Spielereihe, die unter anderem für hervorragende Musik bekannt ist, lieferte in diesem Jahr bereits den 15. Teil der Hauptserie aus. Wir wollen uns hier aber mit dem achten Teil beschäftigen, der eine weithin bekannte Zwischensequenz bietet, in der zwei Hauptcharaktere in einem Ballsaal tun, was man in einem Ballsaal eben so tut. Ziemlich genau acht Jahre später erschien ein Titel desselben Genres, der sich besonders ausgiebig das Thema „Musik“ zu eigen macht. Dort gibt es sogar einen Gegenspieler, der den gleichen Namen trägt wie die Stilrichtung der Aktivität im besagten Ballsaal. Dessen englischer Synchronsprecher sprach auch schon einmal einen Charakter in einem Animationsfilm zu der eingangs erwähnten langlebigen Videospielreihe. Welchen?



Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 6: Turtle Beach" und in der eigentlichen Mail deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 29.12. 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die noch nicht volljährig sind oder uns ihr Alter nicht auf Anfrage schnell nachweisen können, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise befinden sich bereits bei GamersGlobal und werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt am 16.1.2016.