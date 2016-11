PC

Die Partie beginnt mit wenigen Startgebäuden.

Die klassischen Tugenden der Aufbaustrategie

In einer teilweise ausgebauten Siedlung ist schon deutlich mehr los.

Spezialaufgaben und Endlosspiel

Die Gefechte gegen Banditen werden durch die Staubwolke dargestellt.

Fazit

Echtzeit-Aufbaustrategie

Einzelspieler

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Preis: 11,99 Euro (aktuell vergünstigt für 9,99 Euro)

In einem Satz: Wuseliger Siedlungsaufbau für Produktionskettenoptimierer

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Auch auf Smartphones und Tablets hat das Genre der Aufbaustrategie eine breite Zielgruppe erreichen können – meist als Free-to-Play-Konzept mit einer Monetarisierung über Mikrotransaktionen. Der Publisher Headup Games wagt mitnun den Versuch, die Free-to-Play-Vorlage eines solchen Aufbauspiels zum kleinen Preis und ohne Mikrotransaktionen auf PC zu etablieren. Dabei findet eine genre-kennende PC-Spieler die gewohnten Kernmechaniken aus Gebäudebau und Lieferketten schnell wieder.Das Spiel nimmt euch mit einem Tutorial-Szenario gut an die Hand, um die grundlegenden Prinzipien zu erklären. Dort startet ihr mit einem Schloss als Warenhaus und den ersten zwei Einwohnern, die ihr auch direkt als Bauarbeiter für ein erstes Forsthaus und zum Warentransport einsetzt. Nacheinander zu absolvierende Aufgaben geben euch die nächsten Schritte vor. So baut ihr weitere Produktions- und Wohngebäude, um zum einen genügend Arbeiter für Produktion und Transport zu haben und zum anderen die Bedürfnisse eurer Einwohner zu decken. Denn nur, wenn diese Bedürfnisse nach Waren und bestimmten Gebäuden erfüllt sind, arbeiten die Townees produktiv und zahlen brav ihre Steuern.Die Art, wie euch diese Steuern zur Verfügung gestellt werden, zeigen schon die Nähe zur Mobilplattform – nach einer Weile erscheinen Münzen über den Wohnhäusern, die euch per Klick Gold aufs Konto bringen. Zum Bau der Gebäude benötigt ihr jeweils dieses Gold und weitere Ressourcen – alternativ könnt ihr aber auch mit Prestige zahlen, einer Währung die ihr durch das Erfüllen der Aufgaben erhaltet, was erneut an den Ursprung als Free-to-Play-Titel erinnert. Das Bauen mittels Prestige verkürzt die durchaus spürbar lange Bauzeit auf ein sofortiges Fertigstellen; dies gilt auch für Gebäudeupgrades.Wege beschleunigen die Warentransporte durch die dem Schloss und den Warenhäusern zugeteilten Träger und es stellt sich schnell ein Wuselfaktor ein, der eher an die-Reihe erinnert. Ungeachtet dessen ist auch das andere Vorbild fürs Townsmen unverkennbar:. Des Weiteren erhaltet ihr durch erfüllte Aufgaben Erfahrung, womit ihr Gebäudeverbesserungen erforschen könnt und euer Militär aufwerten. Letzteres dient euch zur Abwehr von plündernden Banditen und wird in Wachtürmen stationiert.Grafisch tritt Townsmen in einem gefälligen Comic-Look auf, was gut zum Wuselfaktor der ausgebauten Siedlungen passt. Leider finden sich in der Bedienung einige Anleihen aus der Mobil-Vorlage. So gestaltet sich das Platzieren von Gebäuden und Wegen etwas umständlich, was erkennbar einer ursprünglich implementierten Touchbedienung geschuldet ist. Auch fordert das Spiel die ein oder andere Bestätigung zu viel, bevor eine Aktion durchgeführt wird.Insgesamt stehen euch 18 Szenarien zur Verfügung, die euch jeweils spezielle Aufgaben stellen oder durch Einschränkungen das Spiel herausfordernder machen. Diese sind jeweils mit einem Schwierigkeitsgrad versehen, so dass man auch als erfahrner Aufbaustrategiespieler die passende Herausforderung findet. Die Banditen könnt ihr nach Wunsch an- oder abschalten. Darüber hinaus steht euch auf einigen vorgefertigten Karten auch ein Endlospielmodus zur Verfügung.In Townsmen trifft die Lust am logistischen Treiben auf dem Bildschirm auf das Optimierungsbedürfnis der Wirtschaftssimulation – ganz im Sinne der klassischen Aufbaustrategie. Dabei kann der Titel seine Mobilherkunft nicht so ganz verleugnen und ihr könnt über die Möglichkeit des schnellen Vorspulens froh sein, wenn euch mal wieder das Prestige ausgegangen ist. Letztere Ressource führt auch zu einer etwas ungleichmäßigen Herausforderung, da euch euer Ressourcenverbrauch, solange ihr noch Prestige habt, ziemlich egal sein kann. Dies senkt dann etwas die Motivation zur Warenkettenoptimierung, was sich nach hinten raus im Spielverlauf rächt. Für Genrefans bietet Townsmen die ein oder andere Runde Spaß, bis man die Mechaniken durchschaut hat. Danach könnte das Spiel etwas mehr Tiefe und Abwechslung vertragen.