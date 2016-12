The Division: Am Wochenende kostenlos auf PC spielbar

PC

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass an diesem Wochenende der Open-World-Titel The Division (GG-Test: 8.5) kostenlos ausprobiert werden kann. Konkret startet die Aktion am heutigen 15. Dezember um 19:00 Uhr und dauert an bis zum 18. Dezember um 22:00. Dabei steht nicht nur eine eingeschränkte Version zur Verfügung, sondern das komplette Spiel. Mit genug Kaffee ließe sich also zum Beispiel die komplette Story-Kampagne durchspielen. Verzichtet werden muss lediglich auf die Inhalte des Season Pass. Außerdem gilt die Aktion nur für PC; ob zu einem späteren Zeitpunkt auch PS4- und Xbox-One-Spieler ein ähnliches Angebot bekommen wurde nicht verlautbart.

Voraussetzung ist ein kostenloser Uplay-Account. Über den entsprechenden PC-Client könnt ihr den Titel herunterladen. Wer danach angetan ist vom Spiel und einen Kauf plant, kann den derzeitigen 50-Prozent-Rabatt im Uplay-Store in Anspruch nehmen, der nur kurze Zeit gilt, wie es heißt. Außerdem werden die bisherigen Fortschritte übernommen. Die Systemvoraussetzungen findet ihr über den Quellenlink.

Nachdem kürzlich Vermutungen über einen zweiten Season Pass kursierten möchten die Franzosen offenbar wieder verstärkt neue Spieler überzeugen. Die Spielerzahlen von The Division waren nach Veröffentlichung bald stark gefallen, aber nach Einspielung des Updates 1.4 vermeldete Ubisofts Vicepresident of Live Operations Anne Blondell im November zunächst, diese seien wieder auf dem Stand zum Releasezeitpunkt im März dieses Jahres. Wenige Tage später hieß es dann, das sei ein Missverständnis gewesen und die Zahl der aktiven Spieler folge vielmehr einem positiven Trend nach oben ohne den ursprünglichen Wert erreicht zu haben.