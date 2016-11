Yakuza 6: 34 GB große japanische Demo veröffentlicht

PS4

Der Entwickler und Publisher Sega hat eine Demo zum bald in Japan erscheinenden Action-Adventure Yakuza 6 (im TGS-Bericht) im japanischen Playstation Store veröffentlicht. Wer einen Blick riskieren will, kann es jetzt also tun, ihr braucht allerdings einen japanischen Account und eine schnelle Leitung, denn die Anspielversion ist unglaubliche 33,8 GB groß! Ja, richtig gelesen.

Warum die Demo so riesig ausfällt, ist nicht ganz klar, denn im Spiel könnt ihr lediglich die Hälfte des ersten Kapitels erleben (und natürlich die ganzen Mini-Games drumherum ausprobieren). Die Spielstände sollen auf das fertige Spiel übertragbar sein (falls ihr also mit dem Kauf der japanischen Fassung liebäugelt, hebt sie auf). In Japan wird der Titel am 8. Dezember für die PS4 veröffentlicht. Ob und wann das Spiel auch hierzulande erscheint, ist derzeit nicht bekannt.