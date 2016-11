Marvel vs. Capcom 4: Enthüllung angeblich noch diese Woche

360 PS3 PSVita

Das Bild stammt aus Ultimate Marvel vs. Capcom 3.

Aktuellen Meldungen zufolge, wird Capcom noch diese Woche Marvel vs. Capcom 4 für die aktuellen Konsolen ankündigen. Wie Polygon unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, soll die Enthüllung im Rahmen der diesjährigen Playstation Experience (3. und 4. Dezember in New York) und zwar während des Capcom Cup 2016 Street Fighter 5 Tournaments erfolgen. Auch heißt es, dass der Titel schon irgendwann im Laufe des kommenden Jahres erscheinen wird.

Fans sollen laut Polygon auf Seiten von Marvel vor allem mit Figuren aus bekannten Superheldenfilmen der letzten zehn Jahre, wie The Avengers (Ant-Man), oder Guardians of the Galaxy (Groot) und weniger mit Charakteren aus der X-Men-Filmreihe rechnen. Laut der Quelle soll es während des Events auch gute Nachrichten für die Fans von Marvel vs. Capcom 3 geben. Möglicherweise wird also auch eine Remastered-Version für aktuelle Konsolen angekündigt.

Ob es tatsächlich stimmt, werden wir dann am kommenden Wochenende sehen. Capcom hat auf Anfragen von Polygon nur mit dem üblichen: „kein Kommentar zu den Gerüchten“ geantwortet. Währenddessen sind auch auf NeoGAF Hinweise auf die Ankündigung aufgetaucht, die auch vom bekannten Insider Lance Lingos auf Twitter gestützt werden. Letzterer hat sich bereits bei Marvel vs. Capcom 3 als zuverlässige Quelle erwiesen. Fans der Crossover-Reihe können also durchaus gespannt sein. Die Originalmeldung findet ihr unter dem Quellenlink.