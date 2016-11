Resident Evil 7: Collector's Edition für Deutschland offiziell bestätigt - Details zum DLC

PC XOne PS4

Nachdem die Collector’s Edition zu Resident Evil 7 (Preview) bereits kürzlich in einem italienischen Shop auftauchte (siehe dazu auch unsere News: Resident Evil 7: Collector's Edition im italienischen Gamestop-Store vorbestellbar - wird ohne Spiel geliefert), hat Capcom die Sammlerversion jetzt auch offiziell für Deutschland bestätigt. Die Inhalte bleiben fast unverändert. Ihr bekommt das gruselige Herrenhaus als Modell. Dieses kommt ohne die LED-Beleuchtung und die Funktion als Music Box, wie es bei der US-Collector’s Edition der Fall ist (mehr dazu hier: Resident Evil 7: US-Collector's-Edition (mit Spiel) vorgestellt). Dafür wird der USB-Stick in Form eines abgetrennten Fingers größer ausfallen (16 GB statt 4).

Das Artbook zum 20-jährigen Jubiläum der Spielreihe, der Code für einen exklusiven DLC und der Briefumschlag mit fünf limitierten Lithographien sind auch dabei. Allerdings ist nun von nur einem, statt drei Wendecover die Rede. Was den DLC angeht, so wird es sich laut Capcom dabei um ein Survival-Pack handeln, der „eine bestimmte Anzahl nützlicher und verwendbarer Items umfasst“ und den herausfordernden Schwierigkeitsgrad „Madhouse“ (zu Deutsch „Irrenhaus“) freischaltet. Zu den Items, die ihr mit dem DLC bekommt, wurde zwar nichts in der deutschen Ankündigung gesagt, die englische Steelbook Edition, die in Großbritannien ausschließlich über den Händler GAME vertrieben wird, liefert aber eine Beschreibung. Demnach bekommt ihr vier Päckchen Munition Kaliber 44 (für die Remington Magnum), eine Spezialgranate, eine Brennstofftablette, einen Dietrich, etwas Schießpulver und Heilkraut.

Zum Preis und Verfügbarkeit schweigt sich Capcom noch aus. Auch ist bisher unklar, ob das Spiel in der Sammlerversion wirklich fehlen wird. Konkrete Details dazu sollen laut dem Publisher aber schon in den nächsten Tagen folgen und sobald es soweit ist, erfahrt ihr es auch bei uns. Resident Evil 7 wird am 24. Januar 2017 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.