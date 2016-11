Forza Horizon 3: Erweiterung Blizzard Mountain erscheint am 13. Dezember

PC XOne

Durftet ihr in Forza Horizon 3 (im Test: Note 9.0) noch die staubigen Wüsten und verregneten Wälder von Australien unsicher machen, erwartet euch im Addon Blizzard Mountain ein ganz neues Setting. Der Name deutet es bereits an – dieses Mal geht ihr im verschneiten Gebirge auf Bestzeitenjagd. Neben dem neuen Schauplatz wird es außerdem acht neue Autos geben, darunter unter anderem der 2016 Ford Gymkhana 9 Focus RS RX.

Wie groß die neue Spielwelt wird, ist noch nicht bekannt. Allerdings wird es in Blizzard Mountain nur einen Scheunenfund geben – im Hauptspiel gab es derer noch 15. Das muss kein eindeutiger Hinweis sein, lässt aber zumindest darauf spekulieren, dass das Straßennetz in der Erweiterung um einiges kleiner ausfällt.

Blizzard Mountain wird ab dem 13. Dezember über den Xbox Store erhältlich sein. Käufer des Erweiterungspass erhalten das Addon ohne weiteren Aufpreis, ein Preis für Einzelkäufer wurde bisher noch nicht genannt.