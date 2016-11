Eagle Flight: Crossplay PC/PS4 ab sofort möglich, Feature auch für Star Trek - Bridge Crew angekündigt

PC PS4

Plattformübergreifende Multiplayer-Matches waren bislang nur in absoluten Ausnahmefällen möglich, aber dass dieser Bereich zumindest zwischen PC- und Konsolenspielern in Zukunft ausgeweitet werden könnte, hatten sowohl Sony als auch Microsoft mit nicht ablehnender Haltung kommentiert. Für Ubisofts VR-Spiel Eagle Flight (im Test) ist das Crossplatform-Play nun Realität. Seit heute können nämlich Spieler der PC-Fassung, egal ob mit Oculus Rift oder HTC Vive (ab dem offiziellen Launch für Valves VR-Headset am 20. Dezember) mit beziehungsweise gegen PS4-Spieler mit PlayStation VR antreten. Country-Sänger Tom Astor würde dies womöglich mit den Worten "Flieg' junger Adler hinaus in die Freiheit" kommentieren.

Bei dieser Verbindung von VR-Titeln belässt es Ubisoft jedoch nicht und kündigte parallel zu Eagle Flight an, dass auch Werevolves Within und Star Trek - Bridge Crew (im GC-Bericht) ab Verkaufsstart Cross-Plattform-Play unterstützen werden. Ubisofts David Votypka, Senior Creative Director von Red Storm Entertainment kommentierte dies wie folgt:

Unsere VR-Titel mit einer Cross-Plattform-Funktionalität auszustatten, war schon von Anfang an unser Ziel und wir freuen uns sehr darüber bekanntgeben zu können, dass Eagle Flight, Werevolves Within und Star Trek - Bridge Crew diese Cross-Plattform-Funktionalität über PSVR, Oculus Rift sowie HTC Vive zur Verfügung stellen werden.

Eagle Flight steht seit dem 18. Oktober für PC-Spieler mit Oculus Rift und seit dem 8. November für PlayStation VR zum Kauf bereit. Das laut Ubisoft ebenfalls mit Crossplattform-Funktion versehene Werevolves Within erscheint am 6. Dezember, während Star Trek - Bridge Crew nach der letzten Verschiebung ab dem 14. März verfügbar sein soll.

Ob andere Hersteller in den kommenden Wochen und Monaten noch nachziehen werden, bleibt abzuwarten. Klar dürfte in Anbetracht der teils verbindlichen, teils gemutmaßten Verkaufszahlen der drei in der News genannten VR-Geräte sein, dass die PC-Spieler davon am meisten profitieren dürften. Schließlich sind sie es, die in Mehrspieler-tauglichen VR-Titeln bislang mit den größten Problemen zu kämpfen hatten, ausreichend Mitspieler zu finden.