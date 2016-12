Feiertage-Verlosung 2016, 25.12.: New Nintendo 3DS XL - "Fire Emblem Fates"-Edition mit drei Spielen

Vom 24.12.2015 bis 9.1.2016 findet zum siebten Mal das große GamersGlobal-Feiertage-Gewinnspiel statt, zur Teilnahme müsst ihr nicht registriert sein. Im Gesamtwert von rundfindet ihr täglich einen Hauptpreis nebst anspruchsvoller Gewinnspielfrage. Wir danken den teilnehmenden Firmenund

Tag 2, 25.12.: New Nintendo 3DS XL "Fire Emblem Fates"-Edition plus Spiele

Gerade mal der zweite Tag unserer Feiertage-Verlosung ist erreicht, und schon wartet der erste Hardware-Preis drauf, einen neuen Besitzer zu finden – und glaub uns, wo dieser Hardware-Preis herkommt, das gibt es noch viel mehr! In unserem Nintendo-Gewinnpaket könnt ihr einen New Nintendo 3DS XL abstauben. Aber nicht irgendeinen, sondern die im Handel längst vergriffene Sonderausgabe im Stil von Fire Emblem Fates, die allein mehr als 250 Euro wert ist. Neben dem Strategie-Spiel gibt es noch The Legend of Zelda - A Link Between Worlds (im Test: Note 8.5), Hyrule Warriors Legends und Pokémon Mond oben drauf. Natürlich liegt auch ein separates Ladekabel bei, über das der New Nintendo 3DS XL eigentlich nicht verfügt. Alles in allem hat das Paket einen ungefähren Wert von 350 Euro.

Dies ist unsere heutige Gewinnspielfrage: Es erschien für diese Plattform, doch nicht nur der Name erinnerte an einen Klassiker, den viele zumindest für eines der besten Spiele der Reihe, wenn nicht sogar für eines der besten Spiele aller Zeiten halten. Dessen Schöpfer ist im Moment im Moment schwer beschäftigt, kann ein Projekt auf seiner langen Liste seit kurzem aber immerhin abhaken. Dort wiederum bekommt ihr es immer wieder mit der heute gesuchten Gegnergruppe zu tun, die uns, einen Vertipper oder Versprecher vorausgesetzt, an eine Tierart erinnert, die im Wasser lebt. Wie lautet ihr ursprünglicher Name?



Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 2: Nintendo" und in der eigentlichen Mail deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 25.12. 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die noch nicht volljährig sind oder uns ihr Alter nicht auf Anfrage schnell nachweisen können, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise befinden sich bereits bei GamersGlobal und werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt am 16.1.2016.