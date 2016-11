Warhammer - The End Times Vermintide: Fatshark kündigt Addon Karak Azgaraz an

PC XOne PS4

Nachdem Fatsharks (War of the Roses) Koop-Action-RPG Warhammer - The End Times Vermintide seit Oktober auch für Xbox One und PlayStation 4 (zum PSN-Check) verfügbar ist, kündigte das schwedische Indie-Studio mit Karak Azgaraz kürzlich eine neue Download-Erweiterung für sein Spiel an. Fans des Warhammer-Universums wissen damit bereits, dass euch der DLC, der neben Konsole auch für die gut ein Jahr länger verfügbaren PC-Fassung Anfang des kommenden Jahres verfügbar sein soll, dass es sie darin in die gleichnamige Zwergenfeste verschlägt.

Die Entwickler versprechen für Spieler, die den DLC bewältigen, unter anderem zwei neue seltene Waffen, Streithacke des Zwergengrenzläufers sowie das geschärfte Falchion für den Hexenjäger. Einen konkreten Termin für Karak Azgaraz gibt es noch nicht, auch ein Preis ist noch nicht bekannt. Einige Screenshots in unserer Galerie sowie den Ankündigungstrailer unter dieser News könnt ihr euch jedoch bereits anschauen.