Playstation VR: Laut GfK-UK erfolgreicher als HTC Vive und Oculus Rift zusammen

PS4

Laut GfK-UK schlägt sich Sonys Playstation VR in Großbritannien weitaus erfolgreicher als HTC Vive und Oculus Rift. Zwar werden vom Marktforschungsunternehmen keine konkreten Zahlen genannt, das im Oktober veröffentlichte Virtual-Reality-Headset soll jedoch auf dem besten Weg sein, die zusammengerechneten Verkaufszahlen der beiden Konkurrenzprodukte zu übertreffen. Seitens GfK-Director Paul Simpson heißt es dazu:

Die frühen UK-Verkaufszahlen von Playstation VR zeigen, dass es bereits die gemeinsame Nutzerbasis von HTC Vive und Oculus Rift erreicht. Die ersten VR-Spiele-Verkäufe sehen mit acht oder neun Erscheinungen und UK-Top-40-Platzierungen (in der Woche, die am 15. Oktober endete) ebenfalls positiv aus.

Grund für den Erfolg von Playstation VR sieht Simpson vor allem in der Preisgestaltung, denn neben den hohen Anschaffungskosten von über 550 Britischen Pfund benötigen HTC Vive und Oculus Rift noch einen performanten PC, während Sonys VR-Headset mit rund 350 Britischen Pfund günstig sei und zudem von der bereits etablierten PS4-Nutzerbasis (rund 3,5 Millionen in Großbritannien) profitiere. Es sollte allerdings auch erwähnt werden, dass die GfK keine Verkaufszahlen von HTC Vive noch Oculus berücksichtigt, die direkt über die offiziellen Websites der beiden Hersteller generiert werden. Die Angaben sind also mit Vorsicht zu genießen.