Dishonored 2 im DigitalFoundry-Technik-Test: PC-Version „ziemlich unterdurchschnittlich“

PC XOne PS4

Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die britischen Kollegen von DigitalFoundry haben die technische Umsetzung des Action-Adventures Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske (im Test) genauer unter die Lupe genommen und alle Versionen des Spiel einem Vergleich unterzogen. Das Fazit fällt dieses Mal nicht zugunsten der PC-Fassung aus. Die Tester beschreiben diese als eine „ziemlich unterdurchschnittliche“ Umsetzung, die in dem Zustand hätte nicht erscheinen dürfen.

Während die Windows-Spieler optisch wie gewohnt das beste Ergebnis bekommen, sieht es in puncto Performance ziemlich schlecht aus. Auf einem System mit einem übertakteten Intel Core i7 4790K CPU, gepaart mit einer Titan X (Pascal), erreichte der Titel mit maximalen Details in kaum einer Szenen die 60-Frames-Marke. Und das bei einem Titel, der auf den gleichen grafischen Motor zurückgreift, der bereits id Softwares Doom (Testnote: 8.5) befeuerte. Der besagte Shooter erreichte auf dem gleichen System mit maximalen Details und 4K-Auflösung über 100 Frames. Dies zeuge von einer schlechten Optimierungsarbeit und es werden mehr als nur ein paar Patches nötig sein, um hier ein optimales Spielerlebnis zu liefern, so das Fazit.

Die Konsolenversion kommt recht gut davon. Auch wenn sich gelegentliche Ruckler und FPS-Drops unter den normalerweise angepeilten 30 Bildern pro Sekunde nicht immer vermeiden lassen (auch nicht auf der PS4 Pro), wird laut den Testern alles in allem ein gutes Spielerlebnis geliefert. Das wird vor allem durch die dynamische Auflösung erreicht, die dafür sorgt, dass der Titel auch in Stresssituationen spielbar bleibt, wobei die Bildqualität nie auf einen unansehnlichen Grad heruntergestuft wird. Die Auflösung der PS4-Version fällt in den grafisch intensivsten Momenten auf 1700x1080, während die niedrigste gemessene Auflösung auf der Xbox One 1280x900 betrug. Den kompletten Artikel findet ihr unter dem Quellenlink.