Community-Projekt: Eure 2016er Spiele-Highlights, -Flops und -Überraschungen sowie Ausblick auf 2017

Getreu dem Motto, dass GamersGlobal eine Mitmach-Seite ist, veröffentlichten wir im Januar dieses Jahres im Rahmen eines Community-Projekts erstmals die Überraschungen, Enttäuschungen und Highlights des damals zurückliegenden sowie einen Ausblick auf das seinerzeit kommende Spielejahr.

Für das in Kürze zu Ende gehende Jahr 2016 werden wir dieses Vorhaben wiederholen. Zwar dauert es aktuell noch über einen Monat bis zum Jahreswechsel – und auch mehrere Spiele erscheinen noch –, dennoch möchten wir euch bewusst bereits jetzt über dieses User-Projekt informieren, damit jenen unter euch, die teilnehmen möchten, ausreichend Zeit zur Verfügung steht. Denn während der Feiertage oder im Urlaub gibt es vermutlich andere Dinge, die im Vordergrund stehen.

Im Gegensatz zu manch anderen Jahresendlisten gibt es bei unserem Projekt einen Unterschied: Wir beschränken uns abermals absichtlich nicht nur auf jene Spiele, die 2016 veröffentlicht wurden, sondern erweitern das Ganze um die Titel, die ihr in diesem Zeitraum tatsächlich gespielt habt, wodurch auch ältere Produkte miteinbezogen werden können. Der Grund dafür ist, dass wir uns dadurch mehr Abwechslung erhoffen. Zu erwähnen ist außerdem, dass ihr euch für einzelne oder mehrere Kategorien anmelden könnt beziehungsweise es keine Bedingung ist, Beiträge für alle vier Rubriken zu verfassen.

Alle weiteren Details zur Anmeldung und Teilnahme mittels unkompliziertem Online-Formular findet ihr in diesem Forumsthread. In diesem Zusammenhang: Zieht ihr unser Forum vor, soll an dieser Stelle der Thread „Spiel des Jahres 2016: Eure Top 5“ nicht unerwähnt bleiben.