PlayStation 4 in UK mit erfolgreichster Verkaufswoche seit Launch

PS4

Wie das Branchenmagazin Gamesindustry.biz berichtet, konnte Sony in der vergangenen Woche im für Europa besonders wichtigen UK-Markt so viele PS4-Konsolen verkaufen wie in keiner Verkaufswoche abseits der ersten nach dem Launch der Plattform im November 2013. Konkret sollen in UK 142.578 PS4-Konsolen verkauft worden sein – wobei unklar bleibt, wie groß der Anteil an ursprünglichen PS4-Modellen, Slim-Varianten oder der vor wenigen Wochen veröffentlichten PS4 Pro ist.

Die hohen Verkaufszahlen dürften vor allem den zahlreichen sogenannten "Black Friday"-Angeboten geschuldet sein. Vergleichbare Angebote mit PS4-Pro-Bundles gab es auch in Deutschland etwa in Amazons heute endender Cyber-Monday-Woche. Verkaufszahlen aus Deutschland liegen bislang allerdings keine vor.

Nicht anders als bislang auch scheint Sony den in der letzten Konsolengeneration Xbox-lastigen UK-Markt weiterhin zu dominieren. Laut Gamesindustry.biz konnte Microsoft trotz zahlreicher ähnlicher Black-Friday-Angebote mit Xbox One oder Xbox One S in der vergangenen Woche rund 50.000 Konsolen weniger in UK absetzen als Sony von der PS4.