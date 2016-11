Classic Mini - NES: Nintendo arbeitet an Nachlieferungen zum Weihnachtsgeschäft

andere

Ratzfatz war das Nintendo Classic Mini - NES (im Test) bei den Händlern noch vor dem Verkaufsstart vergriffen. Dass es Nachschub geben wird, hatte Nintendo bereits angekündigt und zeigte sich selbst überrascht, wie groß die Nachfrage war. Wie der Hersteller kürzlich via Twitter bekanntgab, arbeitet Nintendo daran, neue Lieferungen zum Weihnachtsgeschäft und Anfang 2017 bereitzustellen. Konkrete Termine, ab wann Interessenten die Mini-Konsole, auf der 30 Spieleklassiker enthalten sind, wieder regulär zur UVP von 69,99 Euro kaufen können, nennt Nintendo aber nicht. Zudem deutet die Aussage an, dass der vollständige Bedarf mit der Nachlieferung in diesem Jahr womöglich nur zu einem kleineren Teil gedeckt werden kann.