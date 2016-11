GAME: Branchenverband zeigt sich enttäuscht über Haushaltsbeschluss zum Deutschen Computerspielpreis

GAME, der Verband der deutschen Computer- und Videospielbranche, hat in einem offiziellen Statement seine Enttäuschung über den Haushaltsbeschluss des Bundestages zum Deutschen Computerspielpreis zum Ausdruck gebracht. Die finanziellen Mittel des Deutschen Computerspielpreises seien unverändert auf dem Niveau von 2016 geblieben. Gleichzeitig beschloss man, zur paritätischen Finanzierung durch Bund und Branche zurückzukehren (womit die Finanzierungskosten wieder von beiden Seiten getragen werden).

Ein solcher Beschluss mache die ganzen positiven Entwicklungen der letzten drei Jahre rückgängig, die durch die Zusammenarbeit der beiden Branchenverbände GAME und BIU sowie des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur errungen wurden, so GAME weiter. Der Schritt zeige zudem, dass die Politik die Bedeutung einer unabhängigen, staatlichen gestützten Förderung für die deutsche Spielebranche komplett verkannt habe:

Viel schlimmer noch, zeigt diese Entscheidung deutlich, dass die Politik nicht verstanden hat, dass die Games-Branche, ebenso wie die Film- und andere Kreativ-Branchen, gefördert werden muss, um das geschaffene Kulturgut zu schützen. Zwar stellt Deutschland mit einem jährlichen Umsatz von knapp 3 Milliarden Euro einen extrem relevanten Wirtschaftsmarkt dar, ein Großteil der abgesetzten Produkte wird dabei jedoch nach wie vor im Ausland produziert. Unter diesem Gesichtspunkt läuft Deutschland Gefahr, allmählich den Anschluss an die internationale Konkurrenz zu verlieren. Dies gilt auch mit Blick auf den in der Games-Branche vorhandenen Technologietransfer in andere Branchen.

GAME will nun die nächsten Schritte zu diesem Thema prüfen. Der Verband der deutschen Computer- und Videospielbranche umfasst derzeit insgesamt 110 Mitglieder, darunter auch bekannte Studios wie Piranha Bytes (Risen), Daedalic Entertainment (Deponia), Deck13 (Lords of the Fallen), Sandbox Interactive (Albion Online) und Wargaming (World of Tanks).