MoMoCa am 28.11.2016: Von Aliens, moderner Kriegsführung und Weihnachtsaktionen

Mit ein klein wenig Verspätung heißen wir euch am heutigen Montag herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres Montagmorgen-Podcast willkommen. Jörg und Christoph plaudern 37 Minuten über ihre aktuellsten Spiele- und Film-Erlebnisse, geben eine Vorschau auf die kommende Woche und beantworten wieder fleißig eure Userfragen. Spezialgast der 189. Folge ist übrigens Jörgs iPhone, das die Wahrheit über Christoph kennt.

Alle Themen in der Übersicht:

00:26 Einen wunderschönen guten Morgen

00:38 Jörg äußert sich zum Pilotenstreik bei der Lufthansa

01:30 Christoph schwärmt stattdessen lieber von Modern Warfare Remastered ...

... 02:25 ... und zieht einen Vergleich zu Infinite Warfare (im Test: Note 8.0)

(im Test: Note 8.0) 02:54 Sein Chef stimmt ihm im Großen und Ganzen zu

04:02 Was gibt's denn zur grafischen Umsetzung der Neuauflage zu sagen?

05:44 Wir dürfen und wir können noch nicht über Final Fantasy 15 (zur Preview) reden

(zur Preview) reden 07:14 Die Filmkritik zu Arrival beginnt mit Trailerkritik

beginnt mit Trailerkritik 08:34 Endlich sagt es mal jemand: Christoph ist "Das Beste des Jahres"

09:29 Zurück zu Arrival, noch spoilerfrei

11:01 Spoiler: Wer den Film noch sehen möchte, sollte diesen Abschnitt überspringen

12:26 Spoiler-Ende: Zum Schluss noch eine allgemeine Zusammenfassung

13:34 Die Vorschau beginnt mit dem Test zu Die Zwerge (zur Viertelstunde)

(zur Viertelstunde) 14:31 Der Test zu Final Fantasy 15 lässt noch auf sich warten, ...

14:39 ... dafür kommt die Stunde der Kritiker mit Michael Hengst schon morgen

14:45 Michael Hengst schaut sich außerdem noch 7th Dragon 3 an

an 15:39 Benjamin hatte einen Termin zu Kingdom Come Deliverance

16:07 Bei der Gelegenheit hat er auch gleich in Sniper - Ghost Warrior 3 angespielt

angespielt 16:45 Ein neuer Jörgs Spielemonat steht an

17:39 Ein Zwischenstand zum Test zu Strategic Command - WW2 War in Europe

18:32 Das Thema der Woche: die diesjährige Weihnachtsaktion – wann es los geht, was wir erhoffen, was euch und insbesondere eure Augen erwartet, welcher Aufwand dahinter steckt. Und zwischendurch gibt es einen Erlebnisbericht zur Adventskalenderbastelaktion im Hause Langer.

– wann es los geht, was wir erhoffen, was euch und insbesondere eure Augen erwartet, welcher Aufwand dahinter steckt. Und zwischendurch gibt es einen Erlebnisbericht zur Adventskalenderbastelaktion im Hause Langer. 25:17 endymi0n fragt, welche Soundtracks uns 2016 im Gedächtnis geblieben sind

fragt, welche Soundtracks uns 2016 im Gedächtnis geblieben sind 27:40 Aladan wünscht sich ein Switch-Schildchen

wünscht sich ein Switch-Schildchen 28:38 iUser -ZG- schlägt Werbung für das Premium-Magazin vor

schlägt Werbung für das Premium-Magazin vor 29:13 floppi erkundigt sich zu unseren Amazon-Umsätzen durch Partnerlinks

erkundigt sich zu unseren Amazon-Umsätzen durch Partnerlinks 32:02 Unsere Meinungen zum diesjährigen Cyber Monday von Amazon

35:25 Letztes Thema: Ihr habt Fragen an Jochen Gebauer und André Peschke vom "Auf ein Bier"-Podcast? Dann möglichst schnell raus damit!

und vom "Auf ein Bier"-Podcast? Dann möglichst schnell raus damit! 37:07 Danke für die Aufmerksamkeit

Die aktuelle Folge des Montagmorgen-Podcast könnt ihr gleich unter dieser News anhören oder herunterladen. Wenn ihr den Podcast bei iTunes oder per RSS-Feed abonniert, verpasst ihr übrigens keine einzige Folge mehr. Eure Userfragen, dieses Mal an Jochen Gebauer und André Peschke, stellt ihr bitte wie gewohnt in den Kommentaren.