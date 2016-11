No Man's Sky: Foundation-Update mit Basisbau verfügbar

PC PS4

Wie am Wochenende versprochen, haben die Entwickler von Hello Games das neue und ziemlich umfangreiche „Foundation-Update“ in der Version 1.1 für No Man’s Sky (Testnote: 6.0) veröffentlicht. Die rund 2,7 GB große Aktualisierung bringt diverse neue Features, darunter Basisbau, zusätzliche Spielmodi, interstellare Raumfrachter sowie neue Ressourcen und Technologien ins Spiel. Zudem werden zahlreiche bekannte Fehler und Probleme beseitigt.

Spielmodi:

Normal Mode: Die ursprüngliche, entspannte Spielerfahrung.

Creative Modus: Basisbau und freie Erkundung ohne Einschränkungen.

Survival-Modus: Verändertes Gameplay für mehr Herausforderung.

Neue Features:

Basisbau: Auf Planeten lassen sich nun Außenposten errichten und ausbauen

Personal: Ihr könnt Spezialisten anheuern, um neue Technologien zu erforschen.

Terminus-Teleporter: Ihr könnt jederzeit zwischen Weltraumstation und Basis porten.

Interstellare Raumfrachter: Es lassen sich Frachter erwerben und als Forschungsstation und Lager nutzen (auch eine Crew kann rekrutiert werden).

Landwirtschaft: In eurer Basis und im Raumfrachter können hydroponische Labore errichtet und insgesamt zehn verschiedene Pflanzenarten gezüchtet, geerntet und mit Hilfe von Spezialisten erforscht werden, um neue Ressourcenelemente zu entdecken.

Weitere Neuerungen:

Ausrüstung vor Ort: Ihr könnt nun auf den Planeten besondere Ausrüstung herstellen.

Speicherpunkte: Diese lassen sich nun überall erstellen (wichtig für den Survival-Modus).

Automatisierte Maschinen: Ihr könnt in eurer Abwesenheit Ressourcen sammeln.

Wegpunkte: Es lassen sich Wegpunkte platzieren und farblich anpassen.

Kommunikationsterminals: Ihr könnt Nachrichten für andere Spieler hinterlassen.

Signal Scanner: Es können unbewohnte Basen, Mineralvorkommen oder Anzug-Upgrades in der Nähe aufgespürt werden.

Neue Ressourcen und Materialien können gesammelt und hergestellt werden.

Überarbeitetes Interface

Quick Menu für den schnellen Zugriff implementiert.

Indikatoren für die Anzeige von Sauerstoff und Lebenserhaltung.

Angepasste Symbole für primäre Ressourcen zwecks einer besseren Übersicht eingefügt.

Farb- und Anzeigefehler bei der Benutzeroberfläche beseitigt.

Raumschiffcockpit verfügt nun über eine Frühwarnanzeige für Piraten.

Rote Cockpitwarnungen zeigen deutlicher an, wenn Pulse Drive nicht verfügbar ist.

Anvisierte Objekte lassen sich nun jederzeit durch einen Klick auf die Taste „H“ (Tastatur) oder die Richtung „Links“ auf dem D-Pad anschauen.

Grafische Verbesserungen:

Motion Blur für ein besseres Geschwindigkeitsgefühl hinzugefügt (ihr könnt die Funktion im Optionsmenü ein- und ausschalten).

Temporales Antialiasing (TAA) für bessere Kantenglättung im Spiel hinzugefügt.

Darüber hinaus wurden mit dem Update 1.1 auch zahlreiche Verbesserungen beim Gameplay, der Lokalisierung, Sound und anderen Bereichen vorgenommen sowie diverse bekannte Fehler beseitigt. Die vollständige Übersicht findet ihr auf der offiziellen Homepage des Spiels.