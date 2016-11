Mass Effect - Andromeda: Einige bekannte Rassen werden fehlen, könnten aber in den Fortsetzungen auftauchen

PC XOne PS4

Im kommenden Science-Fiction-Rollenspiel Mass Effect - Andromeda werdet ihr bekanntlich die Milchstraße verlassen und die namensgebende Nachbargalaxie ergründen. Nicht alle Völker der alten Trilogie werden mit euch gemeinsam in den Archen zu den neuen Welten aufbrechen; einige bleiben zurück. Wie Creative Director Mac Walters jedoch kürzlich gegenüber Game Informer verriet, könnten diese in späteren Fortsetzungen wieder auftauchen: „Wir haben das Franchise so gestaltet, dass jede dieser Rassen zurückkehren könnte“ so der Entwickler.

Die britischen Kollegen von Eurogamer.net haben sich das bisher veröffentlichte Material zum Spiel erneut angeschaut, um festzustellen, welche Rassen aus der Milchstraße bereits einen Auftritt hatten. Bisher konnten so nur Menschen, Asari, Salarianer und Turianer bestätigt werden. Sie alle haben eine Arche voll mit angehenden Andromeda-Kolonisten. Die Kroganer sind wohl ebenfalls wieder dabei, auch wenn sie offenbar keine eigene Arche besitzen.

Gar nicht aufgetaucht sind bisher die Quarianer, Geth, Batarianer, Vorcha, Hanar, Elcor, Drell und die Volus. Am 1. Dezember werden im Rahmen der Game Awards neue Spielszenen aus Mass Effect - Andromeda präsentiert. Vielleicht werden wir da noch die eine oder andere alte Rasse wiedersehen. Das fertige Spiel soll im Frühjahr 2017 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.