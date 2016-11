Street Fighter 5: Capcom plant den Support bis ins Jahr 2020

PC PS4 Linux

Capcoms aktuelles Prügelspiel Street Fighter 5 (Testnote: 8.0) wird noch ein Weilchen mit neuen Inhalten versorgt. Das haben die beiden Produzenten des Spiels, Yoshinori Ono und Tomoaki Ayano, in einem Interview mit der japanische Famitsu verraten. „Es sind nicht nur ein oder zwei Jahre, sondern weit darüber hinaus. Wir haben es bis ins Jahr 2020 durchgeplant“, so Ono.

Ob es in der Zwischenzeit irgendwelche andere Prügelspiele von Capcom geben wird, ließ Ono vorerst offen und merkte an, dass das Team vorerst noch genug zu tun habe, da man Street Fighter 5 noch stärker im eSports-Bereich etablieren möchte. Aktuell ziehe das Spiel bereits mehr Teilnehmer als der Vorgänger an und diese Zahlen sollen noch weiter gesteigert werden.