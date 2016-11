Batman - The Telltale Series: Erste Episode kostenlos im Windows-Store

PC XOne PS4 iOS Android

Nachdem die erste Episode Reich der Schatten von Telltale Games’ Adventure Batman bereits Ende Oktober kostenfrei via Steam angeboten wurde, gibt es nun auch eine ähnliche Aktion im Windows-Store. Damit bietet das Studio an diesem Wochenende allen Spielern, die es damals verpasst haben, erneut die Gelegenheit, einen ausführlichen Blick auf den Titel zu werfen und den Beginn der fünfteiligen ersten Staffel zu erleben.

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass ihr Windows 10 als Betriebssystem installiert habt. Ruft den Store über die installierte App auf und gebt dort Batman - The Telltale Serie in die Suchmaske ein (oder folgt einfach dem Link in den Quellenangaben, dann sollte der Shop sich automatisch öffnen). Das Angebot gilt bis heute um 23:59 Uhr (deutscher Zeit).