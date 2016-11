Strategie-Podcast 3MA: Rule the Waves

In Folge 375 des Strategiespiel-Podcasts Three Moves Ahead sprechen Gastgeber Troy Goodfellow, Dr. Bruce Geryk und Matthew Flanagan über das Wargame Rule the Waves, das bereits 2015 erschienen ist. In dem Titel im zeitlichen Kontext des Ersten Weltkriegs designt ihr als Großadmiral Schiffe, kümmert euch um die Finanzierung und übernehmt auch die Kriegsführung. Tätig werden könnt ihr etwa für Deutschland, Russland oder England, aber in einem alternativen Setting auch für die Konföderierten Staaten von Amerika.

Die drei Diskutanten gehen auf die nicht so gelungene KI, die Faszination des Titels sowie diverse starke und schwache Seiten ein. Dabei schildern sie immer wieder ihre eigenen Spielerfahrungen. Den Link zu dem knapp einstündigen Podcast findet ihr in den Quellen.