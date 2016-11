Final Fantasy 15: Ultimate Collector's Edition im Unboxing-Video

XOne PS4

Final Fantasy 15 ab 64,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das neu Rollenspiel Final Fantasy 15 (Preview) von Square Enix wird zwar erst am kommenden Dienstag offiziell für die Xbox One und die PS4 im Handel erscheinen, der eine oder andere Spieler hat sein Exemplar aber bereits erhalten. Das gilt auch für die Sammlerversionen des Spiels und zu einer solchen wurde nun auf YouTube ein Unboxing-Video veröffentlicht.

Um genau zu sein geht es hier um die Ultimate Collector’s Edition, die bekanntlich neben diversen digitalen Extras auch eine 26 cm große, exklusive Play-Arts-Kai-Figur von Noctis und das 192-seitige Artbook „The Art of Final Fantasy 15“ im Hardcover-Format enthält. Zudem liegen der CG-Spielfilm Kingsglaive - Final Fantasy 15 und die Serie Brotherhood Final Fantasy 15, sowie der dazugehörige Soundtrack von der Komponistin Yoko Shimomura auf Blue-ray bei. Der YouTuber MichaelDStai's lässt euch einen ersten Blick auf diese Inhalte werfen. Die Sachen werden allerdings nur ausgepackt und kurz betrachtet. Einen ausführlichen Blick in das Artbook und auf die aufgestellte Noctis-Figur soll es in einem weiteren Video geben.