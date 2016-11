Watch Dogs 2: In Deutschland auf Platz 1 der Verkaufscharts

PC XOne PS4

International betrachtet ist Ubisofts Open-World-Actionspiel Watch Dogs 2 (im Test) nicht das einzige, das bei den Verkaufszahlen schwächelt. Während der Titel des französischen Publishers in UK allerdings Schwierigkeiten hatte, den in dieser Region ebenfalls bei den Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Activision-Shooter Call of Duty - Infinite Warfare (im Test: Note 8.0) zu übertrumpfen, hat es Watch Dogs 2 in Deutschland in der ersten Verkaufswoche laut den Charts der Marktforschungsunternehmens GfK auf Platz 1 geschafft.

Platz 2 belegte hierzulande derweil EA DICEs Shooter Battlefield 1 (im Test: Note 7.5). Bei dieser Rangfolge hat das in Baden-Baden ansässige Marktforschungsunternehmen sämtliche unterstützten Plattformen zusammengefasst. Die PC-Fassung von Watch Dogs 2, die ab dem kommenden Dienstag zu haben sein wird, wirkt sich folglich nicht auf die Rangfolge aus.

Als weiterer Neueinsteiger in die deutschen Verkaufscharts sichert sich Assassin's Creed - The Ezio Collection (im Test) den vierten Platz. Rein auf die PC-Verkaufscharts bezogen steigt mit Silence (im Test: Note 6.5) Daedalics Märchen-Adventure auf Rang 8 neu ein. Digitalverkäufe werden von der GfK nicht berücksichtigt. Allein auf PC bezogen führt weiterhin der Landwirtschafts-Simulator 17. Auf PS3 und Xbox 360 sichert sich jeweils FIFA 17 die Spitzenposition, während auf Nintendos Altkonsole Wii Just Dance 2017 klar vorne liegt.