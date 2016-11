Foundation-Update für No Man's Sky angekündigt: Grundlage für Basisbau und mehr

PC PS4

Hello Games, der Entwickler hinter dem umstrittenen Weltraum-Open-World-Spiel No Man's Sky (Testnote: 6.0) hat in einem neuen Statement auf der offiziellen Homepage ein weiteres Update für den Titel angekündigt. Dieses wird als „Foundation-Update“ bezeichnet und soll die Grundlage für Basisbau, sowie andere Dinge hinzufügen, die später folgen werden.

Laut dem Studio habe das Team die ersten sechs Wochen nach dem Release intensiv an der Verbesserung des Spiels und der Beseitigung kritischer Probleme gearbeitet. In diesem Zeitraum wurden insgesamt sieben Patches veröffentlicht (der letzte Patch mit der Version 1.09 wurde am 24. September zum Download freigegeben). Seitdem waren die Macher damit beschäftigt, das Foundation-Update fertigzustellen, das schon in Kürze erscheinen soll. „Es wird nicht unser größtes Update sein, aber es ist der Beginn von etwas“, so die Entwickler.