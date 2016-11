Gewinnt 3x Jugendbuch-Roman Assassin’s Creed: Last Descendants – Aufstand in New York

Die dunkle Jahreszeit ist angebrochen und euch fehlt in diesem Jahr eure übliche Dosis Assassin’s Creed? Wer wieder in den ewigen Kampf zwischen Assassinen und Templern eintauchen möchte, ist hier an der richtigen Stelle: Gemeinsam mit dem FISCHER Kinder- und Jugendbuch Verlag verlosen wir drei Exemplare von, dem ersten Teil der großen Assassin’s-Creed-Trilogie vonDer neue Assassin’s-Creed-Roman entführt seine Leser ins New York des Jahres 1863, das in den Wirren des Amerikanischen Bürgerkrieges versinkt. Nach der Einführung der Wehrpflicht können sich reiche New Yorker vom Einsatz gegen die Südstaaten freikaufen. Wer arm ist, muss in die Schlacht und den sicheren Tod ziehen. Aufgebracht von diesen Ungerechtigkeiten, startet ein wütender Mob eine blutige Revolte.Inmitten dieses Chaos' findet sich der fünfzehnjährige Owen wieder, der allerdings aus dieser Zeit, sondern aus der Gegenwart stammt. Mit dem Ziel, die Unschuld seines Vaters zu beweisen, macht er den Besitzer eines Animus ausfindig und taucht in die Erinnerung seiner Ahnen ein. Doch es zieht ihn weit tiefer in die Vergangenheit, als er es sich erhofft hatte. Als Owen begreift, dass er durch seinen Schritt Teil einer viel größeren Geschichte geworden ist, ist es längst zu spät: Plötzlich steckt er inmitten der Jahrtausende währenden Fehde zwischen dem Geheimbund der Assassinen und dem mächtigen Templer-Orden und ihrer Jagd nach den berüchtigten Edensplittern.Hautnah erlebt Owen die Wirren des Amerikanischen Bürgerkriegs. Jetzt ist es an ihm, nicht nur den Namen seines Vaters reinzuwaschen, sondern auch einen der Edensplitter und damit sein eigenes Überleben in der Gegenwart zu sichern.Schick eure Antwort nebst eure vollständigen Postanschrift mit der Betreff-Zeile „Fischer-Gewinnspiel“ bis spätestens Sonntag, den 27.12.2016 um 23:59 Uhr an "gewinnspiel [at] gamersglobal.de". Unter allen richtigen Einsendungen entscheidet schließlich das Los, wer den Zuschlag erhält. Die Angabe der Adresse dient lediglich der Vermeidung von Mehrfachteilnahmen und dem Versand der Preise an die Gewinner.