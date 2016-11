Inside: Puzzle-Platformer der Limbo-Macher als PC-Demo verfügbar

PC

In unserem Test zu Inside, dessen PC-Fassung seit dem 7. Juni dieses Jahres erhältlich ist, vergeben wir die Wertung 9.0 und heben unter anderem die kreativen Rätsel, die abwechslungsreichen Schauplätze oder auch das spannende Szenario hervor. Dass die Spielzeit mit etwa drei bis vier Stunden recht gering ausfällt, sagt hingegen möglicherweise nicht jedem zu.

Wer am jüngsten Titel der Limbo-Entwickler (im Test mit Wertung 8.0) interessiert ist, sich vor einem eventuellen Kauf jedoch einen Eindruck vom Puzzle-Platformer verschaffen möchte, erhält seit kurzem in Form einer PC-Demo die Möglichkeit dazu. Herunterladen könnt ihr die etwa 1,2 Gigabyte große Probierfassung via der entsprechenden Steam-Produktseite.

Darüber hinaus ist Inside derzeit im Preis gesenkt, was für die Steam-Version – bei der vor wenigen Tagen der Denuvo-Kopierschutz entfernt wurde – den Betrag von derzeit 14,99 Euro und somit einen Rabatt von 25 Prozent bedeutet. Sollte GOG.com eure bevorzugte Distributionsplattform sein, könnt ihr das Spiel dort seit kurzem ebenfalls erwerben – das aktuelle Angebot von 13,99 Euro (GG-Partnerlink) ist bis zum 27. November gültig. Abschließend sei erwähnt, dass auch Limbo seit dem 23. November als DRM-freie Fassung bei GOG.com erhältlich ist (GG-Partnerlink).