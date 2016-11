Landwirtschafts-Simulator 17: Mehr als 1 Million Verkäufe im ersten Monat

PC XOne PS4

Landwirtschafts-Simulator 17 ab 23,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wie Focus Home Interactive mitteilt, konnten vom Landwirtschafts-Simulator 17 im ersten Monat nach Release mehr als eine Million Exemplare an den virtuellen Bauern beziehungsweise die virtuelle Bäuerin gebracht werden. Als wäre diese Zahl alleine nicht schon beeindruckend, stellt der Publisher auch einen Vergleich zum Vorgänger auf – der nämlich verkaufte sich in derselben Zeit nur etwas mehr als halb so gut.

Mehr als die Hälfte der Kopien fallen auf die PC-Version, wobei 220.000 direkt über Steam verkauft wurden. Da Focus allerdings für keine der Plattformen weitere Infos darüber preisgibt, wieviele Exemplare über andere Online-Vertriebswege den Besitzer wechselten, fällt eine Gegenüberstellung von digitalen und Retail-Verkäufen schwer.

In unserer Stunde der Kritiker zum Landwirtschafts-Simulator 17 seht ihr Jörg Langer und Heinrich Lenhardt in ihren ersten 60 Minuten als virtueller Farmer. Solltet ihr die Chance noch nicht genutzt und euch die Episode angesehen haben, empfehlen wir euch, dies schnellstmöglich nachzuholen. Die Stunde der Kritiker ist nur noch wenige Tage frei für alle verfügbar, danach steht sie exklusiv unseren Abonnenten sowie Einmalzahlern zur Verfügung.