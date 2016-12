Feiertage-Verlosung 2016, 24.12.: Warner – Großes Lego-Dimensions-Paket

Vom 24.12.2015 bis 9.1.2016 findet zum siebten Mal das große GamersGlobal-Feiertage-Gewinnspiel statt, zur Teilnahme müsst ihr nicht registriert sein. Im Gesamtwert von rundfindet ihr täglich einen Hauptpreis nebst anspruchsvoller Gewinnspielfrage. Wir danken den teilnehmenden Firmenund

Tag 1, 24.12.: Lego Dimensions plus diverse Zusatzpacks

Am ersten Tag unserer Feiertage-Verlosung könnt ihr ein riesiges Paket zu Warner Bros. Toys-to-Life-Spiel Lego Dimensions (im Test: Note 8.0) gewinnen. Damit erhaltet ihr nicht bloß das Hauptspiel für Xbox One nebst Portal, um euch mit Batman und Co. etwa in der Welt von Der Zauberer von Oz auszutoben, sondern auch diverse Bonuspakete. Oben drauf gibt es die Story-Packs zu Fantastic Beasts und Ghostbusters. Da wären außerdem die Level-Packs zu Sonic - The Hedgehog, Mission: Impossible sowie Adventure Time. Hinzu kommen die Fun-Packs zum A-Team, Fantastic Beasts und Adventure Time. Abgerundet wird das Paket mit dem Team-Pack zu Adventure Time. Damit hat das Paket einen Wert von rund 230 Euro.

Dies ist unsere heutige Gewinnspielfrage: Nur der alte „Jimmy“ konnte ihn sehen – blau war übrigens keiner von beiden. Im Film hatte Jim einen anderen Vornamen, den er mit Jakes Bruder gemein hat. Der „echte“ Jake hat, wenngleich er selbst schon lange tot ist, auch im wahren Leben einen jüngeren Bruder. Der hat in einer seiner Rolle einst auch einen tierischen Freund. Der Originaltitel des Streifens weist eine Parallele zu einer im letzten Jahrzehnt wiederbelebten Reihe auf, die es auch als Teil von Lego Dimensions gibt. Wie lauten die Initialen des Schauspielers, der in der TV-Vorlage aktuell die Hauptrolle spielt?



Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 1: Warner" und in der eigentlichen Mail deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 24.12. 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die noch nicht volljährig sind oder uns ihr Alter nicht auf Anfrage schnell nachweisen können, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise befinden sich bereits bei GamersGlobal und werden in der zweiten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt am 16.1.2016.