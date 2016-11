Black Friday: Die besten Angebote in der Übersicht [Upd. 12 Uhr]

Anlässlich des heutigen Black Friday sammeln wir für euch die interessantesten Angebote aus dem Gamingbereich in dieser News. Wir werden die News im Laufe des Tages aktualisieren, wenn neue Schnäppchen auftauchen oder Angebote ausgelaufen sind. Natürlich könnt ihr uns auch in den Kommentaren über weitere Deals informieren.

Amazon.de

Cyber-Monday-Angebote, u.a. PS4 Slim (500 GB) für 196 Euro, Battlefield 1 (PS4/Xbox One) für 40 Euro, Titanfall 2 (PS4/Xbox One) für 38,99 Euro + VSK, Dishonored 2 für 38,99 Euro + VSK (PS4/Xbox One), FIFA 17 (PS4/Xbox One) für 40 Euro, Landwirtschafts-Simulator 17 (PS4/Xbox One) für 35 Euro

Saturn.de

Xbox One S (500 GB) für 164€

Xbox One S (1 TB) + FIFA 17 (Download) für 214 Euro

20% Rabatt auf Videospiele, Filme und Musik (auch Vorbestellungen), z.B. The Witcher 3 GOTY (Xbox One/PS4/PC) für 23,99 Euro (Rabatt wird im Warenkorb automatisch abgezogen)

MediaMarkt.de

PS4 Slim (500 GB) für 196 Euro

Müller

Black-Friday-Angebote, u.a. Battlefield 1 (PS4/Xbox One) für 40 Euro, Dishonored 2 (PS4/Xbox One) für 35 Euro, Titanfall 2 (PS4/Xbox One) für 40 Euro, FIFA 17 für 40 Euro, Landwirtschafts-Simulator 17 (PS4/Xbox One) für 34,99 Euro (nur Filiallieferung)

GOG

Black-Friday-Aktion

Steam

Herbstaktion

Xbox Live

Black-Friday-Angebote

Playstation Store

Mega Wochenend Angebote

Origin

Cyber Sale

Ubisoft Store

Crazy Black Discounts

Paradox Interactive

Black-Friday-Angebote