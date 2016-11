Gearbox Software: CEO Randy Pitchford deutet eine Ankündigung für nächste Woche an

PC 360 PS3 PSVita Linux

Randy Pitchford hat in einer Reihe von Tweets eine Ankündigung von Gearbox Software für die nächste Woche angedeutet. Zunächst einmal twitterte der CEO und Gründer des Studios, dass das Entwicklerteam eine ziemlich wütende E-Mail von einem Spieler bekam, der sich offenbar über irgendwelche Probleme in gewerteten Multiplayer-Matches in Gears of War aufregte (für alle die es nicht wissen, Gearbox hat mit der Marke nichts am Hut).

Daraufhin meldete sich ein Follower zu Wort und merkte an, dass ein Crossover zwischen Duke Nukem und Gears of War eine ziemlich feine Sache wäre und fragte amüsiert, ob die besagte E-Mail vielleicht „aus der Zukunft kam“. Pitchford schrieb zurück: „am 1. Dezember werden wir etwas ankündigen, was dir vielleicht wirklich gefallen wird“. Hinweise darauf, um was es dabei gehen könnte, wollte er nicht geben. Gut möglich, dass das Studio ein neues Projekt, oder auch eine Remastered-Version eines bekannten Spiels ankündigt. Zur Erinnerung: Am 1. Dezember finden in Los Angeles auch die diesjährigen Game Awards statt. Das gewählte Datum lässt hoffen, dass Gearbox vielleicht doch etwas Größeres aus dem Ärmel zaubert. Warten wir es ab.